دوره بین المللی ارزیابی عمر قطعات و سازه ها برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالح زاده، دبیر اجرایی دوره بین المللی ارزیابی عمر قطعات و سازه ها گفت: دوره فشرده بین المللی ارزیابی عمر قطعات و سازه ها با حضور اساتید دانشگاه امپریال کالج لندن با محوریت ارزیابی عمر قطعات و سازه های حوزه های برق، پالایشگاهی، نفت و هوافضا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

دبیر اجرایی دوره آموزشی بین المللی ارزیابی عمر قطعات و سازه ها افزود: این دوره آموزشی به زبان انگلیسی و طی سه روز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود. در این دوره آموزشی روش های عملی و کاربردی ارزیابی عمر باقی مانده قطعات و سازه ها معرفی و ارائه می شود.

وی با بیان اینکه در ایران سازه های قدیمی بسیار زیاد است، گفت: درحال حاضر ایران دارای سازه های قدیمی در حوزه های پالایشگاهی، نیروگاهی و هوایی است که براین اساس برگزاری این دوره آموزشی بسیار برای کشور لازم است.

وی بیان کرد: در این دوره آموزشی بین المللی پرفسور علی آبادی، رئیس دانشکده هوافضا دانشگاه امپریال کالج لندن و دکتر نیک بین استاد دانشکده مکانیک دانشگاه امپریال کالج لندن حضور دارند.

صالح زاده خاطر نشان کرد : ثبت نام این دوره آموزشی از ۱۶ آبان ماه آغاز تا ۱۶ آذر ماه ادامه دارد و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی http://Ipec.aut.ac.ir مراجعه کنند.