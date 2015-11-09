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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۴۳

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان:

هشدار در خصوص احتمال طغیان رودخانه ها/دمای کرمان کاهش می یابد

هشدار در خصوص احتمال طغیان رودخانه ها/دمای کرمان کاهش می یابد

کرمان - رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان با اشاره به آغاز بارندگی ها از اواخر وقت امروز در این استان، گفت: با فعالیت سامانه بارش زا احتمال طغیان رودخانه ها و بروز سیلاب وجود دارد.

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود سامانه بارش زا به استان خبر داد و گفت: بیشترین فعالیت این سامانه مربوط به جنوب و جنوب غرب استان خواهد بود.

وی از آغاز بارندگی های شدید از اوخر وقت امروز در مناطق گفته شده خبر داد و افزود: این سامانه به تدریج تمامی نواحی استان کرمان را در خواهد گرفت.

حبیبی از احتمال طغیان رودخانه ها و بروز سیلاب خبر داد و تاکید کرد: افراد از حضور در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها جدا خودداری کنند.

رئیس مز پیش بینی هواشناسی استان کرمان یادآور شد: این سامانه بارش زا اواخر هفته از استان خارج می شود.

وی یادآور شد: از فردا دمای هوا در استان کرمان به صورت محسوس کاهش پیدا می کند بنابراین کشاورزان اقدامات لازم برای جلوگیری از سرمازدگی محصولات خود را انجام دهند.

کد مطلب 2961818

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