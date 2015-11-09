به گزارش خبرنگار مهر، حسن ظفری بعدازظهر دوشنبه در نخستین کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری استان همدان بابیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی ۵ برنامه توسعه ای تهیه‌شده است، افزود: فقط در برنامه پنجم برنامه‌ای برای توسعه روستاها تهیه شد.

وی با تأکید بر اینکه برنامه ریزان و سیاست‌مداران در سطح ملی نمی‌توانند نگاه عمیق‌تر و کارآمدتری نسبت به ابعاد متخلف روستایی داشته باشند، اظهار داشت: توسعه روستاها جدا از توسعه شهرها نیست.

مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان اظهار داشت: هرچه فاصله طبقاتی شهر و روستا از هم کمتر باشد معضلاتی حاشیه‌نشینی کمتر می‌شود.

ظفری با اشاره به اینکه روستاها از نبود یک متولی واحد رنج می‌برند، عنوان کرد: همه دستگاه‌ها یک سند توسعه روستایی جداگانه‌ای دارند و بر اساس آن فعالیت می‌کنند و در این راستا نظارت فرا دستگاهی وجود ندارد.

وی بابیان اینکه مراودات شهر و روستا به‌طور همزمان باهم پیش می‌روند، بیان داشت: در این زمینه باید یک مدیریت واحد برای رفع موانع و مشکلات وجود داشته باشد.

ظفری در ادامه با تأکید بر اینکه استقلال رکن اصلی و اساسی نهادهای محلی است، گفت: امروزه نهادهای محلی به دستگاه‌های دولتی امید بسته‌اند درحالی‌که باید در جهت تقویت این نهادها تلاش کنیم.

وی افزود: اگر نهادهای محلی، حاکمیتی شوند مشارکت دیگر معنا ندارد و در این زمینه باید نهادهای محلی را دوباره در روستاها احیا کنیم.

وی توجه صددرصدی برای مشارکت‌های مردمی برای رسیدن به توسعه را مهم دانست، افزود: توسعه یک فرآیند است که در این راستا باید همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره موردتوجه قرار گیرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان همدان نیز در این جلسه بابیان اینکه ارتباطات در توسعه روستاها به طرح یکپارچه‌ای نرسید، گفت: این مهم به دلیل نبود یک برنامه واحد در این حوزه است.

متأسفانه در روستاها به موضوع آینده پردازی در زمینه‌های مختلف ازجمله رشد جمعیت توجه خاصی نمی‌شود

مجتبی ساکی با اشاره به اینکه برنامه جامعی که لایه‌های مختلف استانی، شهرستانی و یا روستایی را شامل شود نداریم، افزود: متأسفانه در روستاها به موضوع آینده پردازی در زمینه‌های مختلف ازجمله رشد جمعیت توجه خاصی نمی‌شود.

وی نبود نیازسنجی در کارها را از دیگر عوامل عدم توسعه در روستاها عنوان کرد و اظهار داشت: در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز این مهم مشهود است به‌طوری‌که سال گذشته زیرساخت اینترنت پرسرعت در ۳۲۰ روستا ایجاد شد اما در بیش از ۱۰۰ روستا حتی یک متقاضی هم وجود نداشت.

ساکی در پایان عنوان کرد: به دلیل نبود برنامه‌ریزی مناسب بودجه‌ها به‌طور متمرکز هزینه نمی‌شدند و هر دستگاهی بر اساس تشخیص خود اعتباری را برای روستاها در نظر می‌گرفت لذا در این راستا باید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برنامه واحدی را تبیین کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در ادامه این جلسه بابیان اینکه از اوایل انقلاب تاکنون خدمات ارزشمندی به روستاییان ارائه‌شده است، گفت: در اوایل انقلاب ۶۰ درصد جمیعت در روستاها متمرکز بود و اکنون این میزان برعکس شده است.

مسعود اقلامی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل مهاجرت از روستاها مربوط به مسائل اقتصادی است، افزود: یکی از مواردی که می‌تواند از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری کند بررسی مزیت‌ها و ظرفیت‌های روستاها است.

وی ادامه داد: در این راستا می‌توان چند روستا را به‌عنوان پایلوت برای ایجاد برخی مشاغل خانگی، کارگاهی و حتی توریستی انتخاب کرد.

اقلامی بابیان اینکه اگر بتوانیم طرح‌های مختلف اقتصادی را در روستاها اجرا کنیم شاهد کاهش مهاجرت روستاییان و حتی بازگشت افراد به روستاها خواهیم بود، عنوان کرد: اگر زمینه حضور گردشگران به روستاها را فراهم کنیم این مهم موجب رونق اقتصادی در روستاها می‌شود.