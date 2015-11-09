به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی ظهر دوشنبه در جلسه درس تفسیر خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، اظهار داشت: مسائل مرتبط با پدیده‌های طبیعت برخی به صورت معجزه است و برخی دیگر به صورت مسائل علمی و فکری است.

وی ادامه داد: موضوعات فکری برای بشر راه فکری را باز کرده و می‌تواند روی آن تفکر داشته باشد ولی معجزات مخصوص روح بزرگ انبیاء است و کار دانشگاه و حوزه هم این نیست که بخواهد بر روی این مسائل تفکر داشته باشد.

استاد برجسته حوزه در ادامه با بیان اینکه خداوند انسان را به صورت ذاتی فقیر آفریده است، اظهار داشت: فقیر کسی است که ستون فقراتش شکسته است و فرد و ملتی که فقیر است، ویلچری است و نمی‌تواند استقلال خود را حفظ کند.

وی اضافه کرد: انسان بر اساس قوانین مالک دارایی‌های خود است و اسلام هم آن را به رسمیت می‌شناسد اما در برابر خدا از خود چیزی ندارد و نمی‌تواند ادعای مالکیت داشته باشد.

آیت الله جوادی آملی افزود: انسانی که می‌گوید من هر چه دارم بر اثر تلاش و زحمت و هوش خودم هست قارونی فکر می‌کند زیرا قارون هم این طور حرف می‌زد و فکر می‌کرد.

بشر قانون‌گذار نیست بلکه کشف قانون می‌کند

وی ادامه داد: در قانون‌گذاری نیز این طور است خدا قوانین را ایجاد کرده است و بشر باید آن را کشف کند.

این مرجع تقلید شیعیان گفت: بنابراین بشر قانون‌گذار نیست بلکه کشف قانون می‌کند و اگر نهادهایی با عنوان قانون‌گذاری در کشور وجود دارند وظیفه آنان کشف قانون است زیرا همه قوانین باید بر اساس شریعت اسلامی باشد.

وی با بیان اینکه در اداره جامعه دو نوع قانون وجود دارد، گفت: اگر حکم فقهی باشد خدا به پیامبر(ص) فرمود در این امور نباید با مردم مشورت کنی زیرا این امور حکم خداست ولی در امور مربوط به مردم و اداره کشاورزی و درست کردن خیابان و ... فرمود با مردم مشورت داشته باش.

جایگاه مستکبران و کسانی که تسلیم آنان می‌شوند جهنم است

آیت الله جوادی آملی همچنین با اشاره به وجود حکام مستکبر در عالم و تبعیت برخی کشورها از آنان اضافه کرد: اسلام مستکبران و کسانی را که تسلیم آنان می‌شوند یکی می‌داند و جایگاه هر دو را آتش جهنم معرفی می‌کند.

این مفسر قرآن کریم تأکید کرد: اسلام از ما خواسته است که نه زیر بار ستم برویم و نه به کسی ستم کنیم زیرا پذیرفتن ستم به معنای قبول کردن حکومت جور و رد کردن حکومت حق است کاری که امام حسین(ع) به همین دلیل در مقابل یزید ایستاد.