خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: یکی از مشکلاتی که حوزه شهری ورامین با آن روبه‌رو است، افزایش بار ترافیکی و تعداد زیاد وسایل نقلیه در خیابان‌ها و معابر اصلی این منطقه است.

شهر ورامین به دلیل قرار داشتن در کنار پایتخت، دارای پتانسیل‌های ویژه جغرافیایی، اجتماعی و شهری است، به همین خاطر پدیده مهاجرت در این منطقه به‌خوبی قابل‌لمس است.

افزایش قابل‌توجه حجم تردد خودروها و وسایل نقلیه و در نیجه افزایش بار ترافیکی در شهر ورامین، طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که باید برای این موضوع فکری جدی و اساسی کرد.

امروز برخی خیابان‌های اصلی شهر ورامین نظیر ۱۵ خرداد، طالقانی، شهدا، مسجد جامع و غیره، دیگر ظرفیت حضور خودروهای جدید را ندارد و حتی در برخی از ساعات، شاهد تراکم و حتی ترافیک در این خیابان‌ها هستیم.

طرح اصلاح ساختاری خیابان‌های ورامین طی ماه‌های اخیر مورد مطالبه مردم و برخی مسئولان شهری شهرستان ورامین قرارگرفته است، طرح که اجرای آن بسیار ضروری و حیاتی است.

خیابان های ورامین گنجایش حجم بالای وسایل نقلیه را ندارند

محمدجوادی یکی از شهروندان ورامینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهر ورامین به دلیل هم‌جواری با تهران هرروز شاهد افزایش جمعیت است و همین امر توجه مسئولان و مدیران را به موضوع حمل‌ونقل و ترافیک بیش‌ازپیش ضروری می‌سازد.

وی افزود: امروز بسیاری از خیابان‌های شهر ورامین هیچ تغییری را مشاهده نکرده و به همان صورت ابتدایی باقی‌مانده‌اند، درحالی‌که میزان و حجم خودروها در ورامین چند برابر شده است.

جوادی ادامه داد: به دلیل افزایش حجم وسایل نقلیه و عدم توسعه خیابان‌های اصلی ورامین، شاهد بروز ترافیک یا کندی عبور و مرور در برخی از ساعات شبانه‌روز هستیم و باید مسئولان در این زمینه فکری اساسی کنند.

امیر جعفری یکی دیگر از شهروندان ورامینی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخی خیابان‌های مهم و اصلی ورامین نظیر ۱۵ خرداد و شهدا، گنجایش حجم بالای وسایل نقلیه را ندارند و حضور ایستگاه‌های تاکسی نیز در این دو خیابان وضعیت را بدتر از قبل کرده است.

وی افزود: باید اصلاح ساختاری وضعیت ترافیکی خیابان‌های شلوغ و پرتردد شهر ورامین در دستور کار قرارگرفته و هر چه سریع‌تر اجرایی شود.

اصلاح ساختار ترافیکی خیابان‌های بافت مرکزی ورامین

حسین دهقان معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شورای ترافیک شهرستان ورامین طی ماه‌های اخیر با تشکیل جلسه، تصمیم گرفت که طرح اصلاح ترافیکی برخی از خیابان‌های شهر ورامین توسط مشاورین امور ترافیکی موردبررسی قرار بگیرد.

وی افزود: کمیته ترافیک شهرداری ورامین در این زمینه فعال‌شده است و موضوع تغییر مسیر معابر را با حضور مشاور ترافیک و مهندسین و کارشناسان ترافیکی بررسی می‌کند.

حضور متخصصان و کارشناسان ترافیکی در کمیته ترافیک شهرداری ورامین

دهقان ادامه داد: با مهندسین و کارشناسان ترافیک برای بررسی این موضوع صحبت و توافقات لازم انجام‌شده و قرار است این افراد فعالیت‌های مطالعاتی خود را آغاز کنند.

معاون ترافیک شهرداری ورامین اضافه کرد: در این طرح در تلاش هستیم تا با اصلاح خیابان‌های بافت مرکزی شهر ورامین نظیر خیابان‌های ۱۵ خرداد، شهدا، مسجد جامع و طالقانی، از بار ترافیکی آن بکاهیم.

تلاش برای اجرایی شدن طرح اصلاح ترافیک بافت مرکزی ورامین تا پایان سال

وی عنوان کرد: در این راستا آمارگیری و نظرسنجی از شهروندان و مردم نیز در دستور کار کمیته ترافیک شهرداری و مهندسین و کارشناسان ترافیکی قرار خواهد داشت و همه این تلاش‌ها در راستای روان‌سازی ترافیک شهری ورامین انجام خواهد شد.

دهقان بیان داشت: امیدواریم بتوانیم در سال جاری، مطالعات ترافیکی و پیشنهاد‌ها کارشناسان و مهندسین فنی را در این زمینه جمع‌آوری و به مرحله اجرا برسانیم.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری ورامین متذکر شد: پس از اعلام نظر کارشناسان و مهندسین ترافیکی، این طرح به شورای اسلامی شهر ورامین خواهد رفت و پس از اخذ مجوز لازم در این شورا، برای تصویب نهایی به شورای ترافیک شهرستان ورامین ارجاع خواهد شد.

از کاهش بار ترافیکی خیابان‌های ورامین استقبال می‌کنیم

سرهنگ علیرضا همیانی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شرق استان تهران نیز در این زمینه اظهار داشت: ما با هر طرحی که زمینه روان‌سازی و کاهش بار ترافیکی شهر ورامین را فراهم می‌آورد، موافق هستیم.

وی کار کارشناسی و مطالعات این طرح را بسیار مهم دانست و افزود: باید در مطالعات این طرح دقت فراوان شود تا مشکل ترافیک در برخی نقاط مرکزی شهر به نقاط دیگر انتقال پیدا نکند.

تلاش داریم تا بهترین تصمیم را برای ترافیک نقاط مرکزی شهر ورامین بگیریم

علی حیدریان شهردار ورامین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری ورامین با توجه به درخواست‌های مردم و نیازی که درزمینهٔ سازمان‌دهی ترافیک نقاط مرکزی شهر ورامین احساس می‌شد، طرح اصلاح ترافیکی این مناطق را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: کمیته ترافیک در شهرداری ورامین، وظیفه بررسی این موضوع را بر عهده دارد و تلاش داریم تا با به‌کارگیری نیروهای متخصص و فنی، بهترین تصمیم را برای شهر ورامین بگیریم.

حیدریان ادامه داد: قطعاً باید منتظر اعلام نظر مهندسان و کارشناسان ترافیکی در این زمینه بود تا بر اساس این نظرات و دیدگاه بتوان تصمیم مناسب را اتخاذ کرد.

شورای شهر ورامین منتظر اعلام نظر مهندسان ترافیکی خواهد بود

فتح‌الله فرجی نماینده شورای اسلامی شهر ورامین در شورای ترافیک نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح پیشنهادی کمیته ترافیکی شهرداری ورامین به‌منظور روان‌سازی بار ترافیکی برخی خیابان‌های شهر ورامین باید برای تصویب به شورای اسلامی شهر بیاید.

نائب رییس شورای اسلامی شهر ورامین افزود: شورای اسلامی شهر ورامین نیز به دنبال اتخاذ تصمیمی برای افزایش رفاه و آسایش مردم برای عبور و مرور در نقاط مرکزی شهر ورامین است.

وی ادامه داد: قطعاً تصمیم نهایی توسط شورای شهر پس از اعلام گزارش کمیته ترافیک شهرداری ورامین اتخاذ خواهد شد.

خبرنگار:سید محمد حسن محمودی