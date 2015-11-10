برگزاری هفتمین جلسه ازگفتگوهای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

بهگزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری سخنرانِ هفتمین جلسهی گفتگوهای راهبردی است.
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، شخصیتها و نخبگان صدیق کشور، تجارب ارزشمندی را در فرآیند پیشبرد انقلاب و پیشرفت کشور و نیز رفع موانع و مشکلات فراملی، منطقهای و ملی کشور در نهادهای نظامی-امنیتی، قوای مجریه، مقننه و قضائیه و نهادهای مردمی و بخش خصوصی اسلامی کسب کردهاند. انتقال این تجربیات و دانش مسئولان پرسابقه و تأثیرگذار در روند پیشرفت انقلاب اسلامی و نیز مؤثر در نظامسازی جمهوری اسلامی ایران میتواند چراغ راهی برای حرکتهای آینده کشور تلقی گردد.
برای بهرهگیری از این تجارب ارزشمند، برگزاری نشستهای راهبردی در دستور کار «مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» قرار گرفت تا بتواند با وقوف بر مسائل کلان و چالشهای عمده، از فرصتها، بهتر در جهت بهرهگیری در جهت تدوین سند الگو استفاده نماید.
این جلسه ۲۰ آبان ازساعت ۱۵ تا ۱۷ در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت واقع در خیابان جلال آل احمد جنب دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، پلاک ۳ برگزار می شود.
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