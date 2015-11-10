برگزاری هفتمین جلسه ازگفتگوهای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

به‌گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری سخنرانِ هفتمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی است.

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، شخصیت­‌ها و نخبگان صدیق کشور، تجارب ارزشمندی را در فرآیند پیشبرد انقلاب و پیشرفت کشور و نیز رفع موانع و مشکلات فراملی، منطقه­‌ای و ملی کشور در نهادهای نظامی-امنیتی، قوای مجریه، مقننه و قضائیه و نهادهای مردمی و بخش خصوصی اسلامی کسب کرده‌اند. انتقال این تجربیات و دانش مسئولان پرسابقه و تأثیرگذار در روند پیشرفت انقلاب اسلامی و نیز مؤثر در نظام‌سازی جمهوری اسلامی ایران می­‌تواند چراغ راهی برای حرکت­‌های آینده کشور تلقی گردد.

برای بهره‌­گیری از این تجارب ارزشمند، برگزاری نشست­‌های راهبردی در دستور کار «مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» قرار گرفت تا بتواند با وقوف بر مسائل کلان و چالش‌­های عمده، از فرصت­‌ها، بهتر در جهت بهره‌­گیری در جهت تدوین سند الگو استفاده نماید.

این جلسه ۲۰ آبان ازساعت ۱۵ تا ۱۷ در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت واقع در خیابان جلال آل احمد جنب دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، پلاک ۳ برگزار می شود.