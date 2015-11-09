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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۴۹

نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها؛

رئیس دانشگاه علم و صنعت: نباید گذاشت روند طرحهای کلان ملی کند شود

رئیس دانشگاه علم و صنعت: نباید گذاشت روند طرحهای کلان ملی کند شود

رئیس دانشگاه علم و صنعت گفت: متاسفانه در سال جاری بودجه ای که برای طرح های کلان ملی اختصاص یافته بسیار اندک است و نباید بگذاریم به دلیل کمبود بودجه این طرح ها کند شود.

محمد علی برخورداری امروز با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها به خبرنگار مهر در خصوص وضعیت طرح های کلان ملی گفت: در کشور حرکت بسیار خوبی به عنوان اجرای طرح های کلان ملی آغاز شده که نباید بگذاریم به دلیل کمبود بودجه اجرای این طرح ها دچار مشکل شود.

وی خاطرنشان کرد: در این دانشگاه ۴ طرح کلان ملی در حوزه ساخت موتور هواپیما ۱۲۰ نفره، پلتفورم خودرو، قطار پرسرعت و فناوری عصبی درحال انجام است که ادامه این طرح ها نیازمند بودجه است.

رئیس دانشگاه علم و صنعت بیان کرد: اگر اعتبار لازم برای طرح های کلان ملی به دانشگاه ها اختصاص نیابد بنابراین نمی توان این طرح ها را ادامه داد و عدم اختصاص بودجه موجب کند شدن روند اجرای این طرح ها خواهد شد.

برخورداری گفت: نباید بگذاریم به دلیل کمبود بودجه فعالیت طرح های کلان ملی کند شود.

کد مطلب 2961838

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