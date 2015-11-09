غربالگری ۱۸ هزار نفری بیماران دیابتی در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی عطاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موسسه خیریه دیابت اصفهان از سال ۱۳۷۸ تاسیس و تاکنون ۵ هزار بیمار دیابتی را تحت پوشش خود دارد که خدماتی از قبیل تهیه انسولین و داروی دیابت، برگزاری کلاسهای آموزشی و مشاورهای برای بیماران دیابتی، غربالگری و انجام آزمایشات را ارایه میکند.
وی آمار بیماران مبتلا به پره دیابت را بسیار زیاد و نهفته عنوان کرد و گفت: شایعترین علت کوری و نارسایی کلیوی و دیالیز در ایران، بیماری دیابت است.
رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه دیابت اعلام کرد: افراد دیابتی دو تا پنج برابر انسانهای دیگر بستری میشوند و دو برابر افراد دیگر در معرض حوادث قلبی عروقی هستند.
وی گفت: دیابت عمر افراد را ۳.۱ درصد کم میکند و در دنیا هر ۲۰ ثانیه و در ایران هر سه دقیقه، یک پا در اثر دیابت قطع میشود.
عطاری یکی از اقدامات مهم موسسه خیریه دیابت را تهیه پمپ انسولین برای کودکان عنوان کرد و افزود: هزینه هر پمپ بالغ بر ۶ میلیون تومان و هزینه نگهداری از آن ماهانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است.
وی ادامه داد: این موسسه در سال ۹۳ با غربالگری ۱۸۰۰۰ نفر، بعنوان NGO برتر در سطح کشور شناخته شد.
رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه دیابت گفت: ساعت ۷ صبح روز جمعه ۲۲ آبان ماه، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز بهداشت استان، شهرداری، هلال احمر، نیروی انتظامی و غیره همایش پیادهروی در ضلع جنوبی پل خواجو به سمت پارک آبشار برگزار میشود که طی آن با برپایی چادرهایی، غربالگری دیابت نیز انجام میگیرد.
وی بیان داشت: برپایی ایستگاه سلامت در ۱۳ فرهنگسرای اصفهان و انجام غربالگری در مراکز و میادین پرتردد شهر در اتوبوس های شرکت واحد در تاریخ ۲۰ آبان ماه، از دیگر برنامههای اجرایی در این هفته است.
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