ضرورت همکاری با پارک های علمی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، در سفر به ژاپن در دیدار با پروفسور یوشیدا رئیس انجمن پارک های علمی آسیا (aspa) ، بر توسعه همکاری پارک های علمی و فناوری ایران و آسیا تاکید کرد.

در این دیدار ضمن تبادل نظر در زمینه راه های تقویت همکاری ایران و انجمن پارک های علمی آسیا، در خصوص اعطای نمایندگی منطقه غرب آسیا به پارک علم و فناوری فارس رایزنی شد.

همچنین معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، در مراسم افتتاحیه کنفرانس سالانه انجمن پارک های علمی آسیا «aspa» ضمن اشاره به ظرفیت ها و توانمندیهای پارک های علم و فناوری کشورمان، بر همکاری با پارک های علم و فناوری آسیا بویژه در زمینه ایجاد فن بازار مشترک تاکید کرد.

بازدید از منطقه ویژه نوآوری keihin و پارک صنعتی کانازاوا از جمله برنامه‌های معاون پژوهشی وزیرعلوم در سفر به ژاپن است.

روسای پارک های علم و فناوری یزد، فارس، همدان، مازندران، خراسان شمالی، تهران و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، دکتر احمدی را در این سفر همراهی می کنند.

گفتنی است کنفرانس سالانه انجمن پارک های علمی آسیا (aspa) از ۱۷ الی ۲۰آبان ماه در توکیو ژاپن برگزار می شود.