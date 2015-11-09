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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۵۹

همایش طلاب جدیدالورود برگزار می شود

همایش طلاب جدیدالورود برگزار می شود

همایش طلاب جدیدالورود تهران روز پنجشنبه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش طلاب جدیدالورود به همراه خانواده هایشان با عنوان « میثاق با آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری» پنج شنبه برگزار می شود.

این همایش ساعت ۸ و نیم با سخنرانی آیت الله صدیقی و حجت الاسلام پناهیان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2961844

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