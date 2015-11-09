همایش طلاب جدیدالورود برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش طلاب جدیدالورود به همراه خانواده هایشان با عنوان « میثاق با آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری» پنج شنبه برگزار می شود.
این همایش ساعت ۸ و نیم با سخنرانی آیت الله صدیقی و حجت الاسلام پناهیان برگزار خواهد شد.
همایش طلاب جدیدالورود تهران روز پنجشنبه برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، همایش طلاب جدیدالورود به همراه خانواده هایشان با عنوان « میثاق با آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری» پنج شنبه برگزار می شود.
این همایش ساعت ۸ و نیم با سخنرانی آیت الله صدیقی و حجت الاسلام پناهیان برگزار خواهد شد.
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