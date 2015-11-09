برداشت آب کشاورزی به مدت یک ماه از دشت انار متوقف شد

محمد خادمی در گفتگو با مهر اظهارداشت: خشکسالی طی سالهای اخیر در دشت انار خسارتهای بالایی را به دنبال داشته است و موجب خشک شدن مزارع و زمین های کشاورزی شده است.

وی با اشاره به کاهش بارندگی در شمال استان به خصوص شهرستان انار در سالهای اخیر گفت: مردم و کشاورزان به ناچار آب مورد نیاز را از آبهای زیر زمینی تامین می کنند و به همین دلیل با افت جدی در زمینه سطح آبهای زیر زمینی مواجه هستیم و کیفیت آب نیز کاهش جدی داشته است.

خادمی گفت: حتی برای استفاده از آب های زیر زمینی از آب شیرین کن در مجاورت چاهها استفاده می شود و باید برای رفع این مشکل استفاده بهینه از آب را در دستور کار قرار دهیم.

فرماندار انار افزود: محدودیتهای آب و عدم تجدید سفره های آب زیر زمینی موجب شده است کشاورزان در پاییز و زمستان برای مدتی برداشت آب را متوقف کنند و از امروز نیز به مدت یک ماه این کار در شهرستان انار انجام می شود.

وی ادامه داد: سال گذشته در راستای اجرای این طرح ۱۱ میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی شد.