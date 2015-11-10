یوسف کرمی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در خصوص وضعیت تکواندوی ایران ضمن بیان مطلب فوق گفت: شرایط در تکواندو بسیار خوب است و من امیدوارم بتوانیم سه سهمیه دیگر برای حضور در المپیک در این رشته بدست آوریم.
وی ادامه داد: به احتمال بالای ۸۰ درصد سجاد مردانی میتواند المپیکی شود. بهنام اسبقی هم کارش سخت بوده اما دور از دسترس نیست. کیمیا علیزاده هم یک استعداد در ورزش ایران است که میتواند با کسب سهمیه المپیک، عملکرد بهتر از این هم داشته باشد.
کرمی در مورد شکست فرزان آشوبی در مسابقات جهانی، تصریح کرد: این تکواندوکار جوان و بااستعداد فشار زیادی را تحمل میکرد و فکر کنم با شکست در رقابتهای جهانی، حواسش بیشتر جمع میشود تا بتواند در المپیک به مدال طلا دست پیدا کند.
وی با اشاره به حمایت خوب فدراسیون تکواندو از ملیپوشان، ادامه داد: امسال نخستین تجربه مربیگری خود را سپری میکنم و امیدوارم بتوانم با تیم جوان و باانگیزه یاسین پیشرو قم عملکرد خوبی در مسابقات لیگ تکواندو ارائه دهم.
کرمی ادامه داد: در تیم ما چهرههایی حضور دارند که میتوانند به زودی به عنوان پدیده خود را به تیمهای ملی معرفی کنند. البته قهرمان شدن در مسابقات لیگ بسیار سخت است، ولی برای رسیدن به این هدف تلاش میکنیم. هر چند احیا کردن ورزشکاران و رساندن مجدد آنها به اوج، یک اتفاق ویژه برای ما خواهد بود.
تکواندوکار اسبق تیم ملی کشورمان در مورد اینکه حسرت ناکامی در المپیک را نمیخورد، اظهار کرد: شاید اتفاق بزرگی را در المپیک از دست دادم، اما خدا را شکر چیزهای دیگری بدست آوردم که برایم بسیار ارزشمندتر است و حسرت آن اتفاق را نمیخورم.
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