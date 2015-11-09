سازمان پزشکی قانونی کشور با کمبود امکانات مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرزاق برزگر ظهر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی با بیان اینکه ما در پزشکی قانونی ادعای قضاوت نداریم اظهارداشت: اما در این نهاد کارهای کارشناسی و پزشکی بسیار مهمی انجام می‌دهیم که در بسیاری از موارد مبنای قضاوت و تعیین جرم قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اگر پزشکی قانونی کار خود را به دستی انجام ندهند ممکن است سبب ضایع شدن حقوق برخی از افراد شود گفت: کار پزشکی قانونی بررسی و کشف جرم در مراحل و شرایط مختلف است و اگر این سازمان کار خود را به درستی انجام دهد می‌تواند در سهولت روند کارهای قضایی و اجرای عدالت موثر واقع شوند.

قائم مقام سازمان پزشکی قانونی اضافه کرد: با وجود اینکه این سازمان در آذربایجان‌ غربی با مشکلات و کمبودهایی مواجه است هیچ گونه شکایتی مبنی بر کوتاهی در عملکرد و نارضایتی مردم از این اداره تاکنون وجود نداشته است.

برزگر عنوان کرد: پزشکی قانونی با وجود اینکه سازمانی کوچک است مسئولیت و کارهای بسیاربزرگی را بر عهده دارد و با جان، آبرو و حقوق مردم در ارتباط است به همین دلیل نیز لازم است زیرساخت‌ها لازم مرتبط با این سازمان تقویت شده و توجهات بیشتری به آن شود.

وی با تاکید بر اینکه خدمت در پزشکی قانونی فقط در گرو داشتن سعه صدر است گفت: برای تامین فضای فیزیکی مناسب، جذب نیروی انسانی توانمند و رفع سایر کاستی‌های موجود در مناطق مختلف ایران اسلامی باید همت ویژه‌ای شکل گیرد.

رئیس دادگستری استان آذربایجان‌ غربی نیز در این نشست با بیان اینکه باید بستر‌های لازم برای رشد و شکوفایی هر چه بیشتر پزشکی قانونی استان آذربایجان‌ غربی فراهم شود اظهار داشت: اخلاق یکی از مهم‌ترین اصولی است که لازم است در جامعه پزشکی و قضایی رعایت شود چرا که حداقل می‌توان با استفاده از اخلاق و رفتار نیکو دل مردم ناراحت را به دست آورد.

توکل حیدری با اشاره به اینکه عدالت در کار پزشکی اهمیت بسیاری دارد اعلام کرد: برای اینکه حقی از فردی ضایع نشود باید همه دستگاه‌ها دست به دست هم داده و همکاری لازم را با یکدیگر داشته باشند.

رئیس دادگستری استان آذربایجان‌ غربی گفت: پزشکانی که در پزشکی قانونی مشغول به فعالیت هستند لازم است که در کارشناسی‌های خود عدالت را رعایت کرده و دقت نظر کافی را داشته باشند.

مدیرکل سابق پزشکی قانونی آذربایجان غربی نیز دیگر سخنران این نشست گفت: کارکنان پزشکی قانونی استان با وجود صعوبت کار و درآمد کم نیروهایی خادم و تلاشگر هستند.

علی افتخاری کارکنان پزشکی قانونی استان را افرادی تلاشگر، خادم و شریف دانست و افزود: با وجودی که خدمت در این مجموعه و بخش‌های مختلف آن به ویژه سالن تشریح جسد و امثال آن از دشواری خاص و غیرقابل‌ وصفی برخوردار است، اما پرسنل این مجموعه همواره در ماموریت‌ها و انجام وظایف خود توام با احساس مسئولیت شرعی و قانونی کار کرده‌اند.

وی پزشکی قانونی را بازوی علمی و توانمند دستگاه قضایی استان دانست و یادآوری کرد: حدود یک سوم پرونده‌های قضایی به پزشکی قانونی جهت صدور نظر کارشناسی ارجاع می‌شود، بنابراین تلاشگران این مجموعه به شکل متفاوت امر قضاوت را هم انجام می‌دهند.

در پایان این مراسم از زحمات علی افتخاری، مدیر کل سابق پزشکی قانونی آذربایجان غربی تقدیر و رسول روشنی به عنوان مدیرکل جدید این سازمان معرفی شد.