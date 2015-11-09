مداحی بانوان ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نور بهمنی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی و مناسبت‌های مذهبی، بر ساماندهی مداحی‌ها خانم‌ها در استان زنجان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: متأسفانه کلاس مداحی‌های خانم‌ها در استان زنجان بزرگ‌ترین معضل است.

رئیس کانون مداحان استان زنجان گفت: باید نسبت به ساماندهی مداحی بانوان توجه لازم شود و جلوی انجام کارهای خرافه‌ که توسط بانوان مداح انجام می‌شود گرفته شود.

نور بهمنی بابیان اینکه مداحان و مبلغین ظرفیت مهم برای توسعه فرهنگ دینی و مذهبی هستند افزود: باید از این ظرفیت به نحو احسن استفاده شود.

وی به صدور کارت تردد برای مداحان اشاره کرد و افزود: نیروی انتظامی در این زمینه تعامل لازم را با کانون مداحان در دستور کاری خود قرار دهد.