مداحی بانوان ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نور بهمنی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی و مناسبتهای مذهبی، بر ساماندهی مداحیها خانمها در استان زنجان تأکید کرد.
وی اظهار کرد: متأسفانه کلاس مداحیهای خانمها در استان زنجان بزرگترین معضل است.
رئیس کانون مداحان استان زنجان گفت: باید نسبت به ساماندهی مداحی بانوان توجه لازم شود و جلوی انجام کارهای خرافه که توسط بانوان مداح انجام میشود گرفته شود.
نور بهمنی بابیان اینکه مداحان و مبلغین ظرفیت مهم برای توسعه فرهنگ دینی و مذهبی هستند افزود: باید از این ظرفیت به نحو احسن استفاده شود.
وی به صدور کارت تردد برای مداحان اشاره کرد و افزود: نیروی انتظامی در این زمینه تعامل لازم را با کانون مداحان در دستور کاری خود قرار دهد.
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