به گزارش خبرنگار مهر، محمود مهرمحمدی در جمع خبرنگاران با اشاره به دوره شبانه روزی دانشگاه فرهنگیان گفت: شبانه روزی دانشگاه فرهنگیان در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است.

وی با اشاره به دلایل شبانه روزی این دانشگاه افزود: شبانه روزی بودن پردیس ها و مراکز آموزش عالی در راستای اجرایی شدن قانون متعهدین خدمت مصوب ۸/۳/۶۹ مجلس شورای اسلامی است. زیرا در تبصره ذیل ماده ۶ قانون متعهدین خدمت صراحتا به شبانه روزی بودن دانشگاه های تربیت معلم اشاره شده است.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: همچنین هنگام پذیرش دانشجو معلم در دفترچه راهنمای ثبت نام دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به صراحت قید شبانه روزی بودن تحصیل در مراکز تربیت معلم آمده است و این در صورتی است که قانون متعهدین خدمت به درستی اجرا شود وزارت آموزش و پرورش در این خصوص به تکلیفش عمل نماید و هم دانشگاه فرهنگیان در راه رسیدن به اهداف متعالی (تربیت معلمانی در طراز نظام جمهوری اسلامی ایران) به وظیفه خود جامه عمل بپوشاند.

مهر محمدی در پاسخ به این پرسش که شبانه روزی بودن چقدر در تربیت دانشجو معلمان می تواند تاثیر داشته باشد گفت: اصولا شبانه روزی بودن دانشجو معلمان، تاثیر زیادی در تربیت آنان دارد چون بیشتر وقت خود را در محیط پردیس می گذرانند و علاوه بر فراگیری دروس کلاسیک، زندگی جمعی و اجتماعی را نیز تجربه می نمایند.

وی افزود: دانشجو معلمان همچنین با برقراری تعاملات سازنده، تجارب ارزشمندی کسب می کنند البته این امر منوط به آن است که برنامه های آموزشی و تربیتی اجرا شده به لحاظ کمی و کیفی از استانداردهای لازم هم برخوردار باشند، در این خصوص وجود سرپرستان شبانه روزی مجرب در حوزه روانشناسی، فرهنگی، اخلاق و ملتزم به رفتار اسلامی نیز ضروری است.

مهر محمدی بیان کرد: با توجه به مسئولیت خطیر این عزیزان، قطعا شناخت ویژگی های روانی نوجوانان و دغدغه های آنان مهم خواهد بود و تسلط بر مسایل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، ابتکار و خلاقیت آنها برای ایجاد ارتباط با دانشجو معلمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی تصریح کرد: مدیریت بحران، خوش خلقی، آداب معاشرت و آراستگی ظاهر نیز از جمله موارد مهم انتخاب یک سرپرست واجد شرایط می باشد، شرایط مهمتر از همه این موارد که بیش و کم شناخته شده این است که سرپرستان باید برخوردار از هوشمندی، روحیه پژوهشی و محبوبیت کافی باشند تا در انجام وظایف خود موفق باشند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: در سیستم آموزش و پرورش شبانه روزی دانشجو معلمان، زندگی به دور از خانواده را تجربه نموده و توانایشان در تطبیق با محیط و حل مشکلات شخصی محک می خورد در این سیستم دانشجو معلمان از استقلال فکری، روحی و روانی هم برخوردار شده تا در آینده بتوانند در تربیت دانش آموزان موفق تر عمل نمایند.

مهر محمدی بیان کرد: قانون متعهدین خدمت در اساسنامه دانشگاه به شبانه‌روزی بودن اشاره کرده است برهمین اساس به دنبال آن هستیم تا از طریق یک مصوبه با صراحت بحث شبانه‌روزی بودن دانشگاه را مطرح کنیم تا در مراجع ذی‌ربط مانند سازمان مدیریت بتوانیم منابع مورد نیاز برای اداره شبانه‌روزی دانشگاه را دریافت کنیم.

وی در ادامه همچنین به مصوبه اخیر هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه در مواردی که ظرفیت مازاد بیش از نیازهای آموزش و پرورش داشته باشیم آن را به سمت پاسخگویی به نیازهای مدارس غیردولتی و نیازهای اجتماعی کشور هدایت خواهیم کرد ودر مسیری حرکت می‌کنیم که ظرفیت مازاد دانشگاه را به این مسیر هدایت کنیم.

مهر محمدی از برگزاری اجلاس مدیران استانی، روسای پردیس ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان در ۶ و ۷ آبان سال جاری خبر داد و گفت: مهمترین دستاورد اجلاس، همدلی و همزبانی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در ترسیم و تکمیل راهبرد ارتقای سطح علمی و فرهنگی دانشجو معلمان، افزایش کیفیت کتب درسی و ارتقای کیفیت تدریس توسط استادان و مدرسان دانشگاه فرهنگیان است.