به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان به سرکوب گسترده فلسطینیان کرانه باختری و قدس اشغالی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این سرکوب ها، نظامیان رژیم صهیونیستی به دانشگاه «خضوری» واقع در «طولکرم» در کرانه باختری یورش بردند.

شاهدان عینی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست از گازهای اشک آور و گلوله های پلاستیکی علیه فلسطینیان استفاده کردند.

به دنبال این حمله ده ها شهروند فلسطینی دچار حالت خفگی شده و برخی دیگر نیز به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

گفتنی است، وزارت بهداشت فلسطین در بیانیه ای اعلام کرده بود که قربانیان انتفاضه قدس به ۷۹ شهید و بیش از سه هزار زخمی افزایش یافته است. در این بیانیه تصریح شده بود: در میان شهدا ۱۷ کودک و ۳ زن به چشم می خورند. ۶۰ نفر از شهدا متعلق به کرانه باختری، ۱۸ نفر ساکن نوارغزه و یک نفر در صحرای نقب بوده است.