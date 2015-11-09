کاهش سطح آب در ریگان فاجعه بار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری نیا ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: وضعیت منابع آبی در ریگان مساعد نیست و در قابل میزان بارشها نیز بسیار اندک است و در نتیجه برداشت آبهای زیر زمینی در ریگان که شغل اصلی مردم کشاورزی است افزایش یافته است.

وی برداشت بیش از حد آب از منابع زیر زمینی را موجب کاهش سطح آبهای زیر زمینی دانست و افزود: این وضعیت موجود کف شکنی و عمیق تر شدن چاههای آب شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه میزان برداشت آب غیر مجاز در شهرستان قابل توجه است و در ریگان ۵۱ چاه غیر مجاز وجود دارد که اقدامات لازم برای برخورد قانونی با افرادی که مبادرت به حفر این چاهها می کنند انجام می شود.

وی بر نصب کنتور آب بر روی چاههای آب برای کنترل برداشت را ضرورتی انکار ناپذیر دانست و افزود: استفاده بهینه از آبهای موجود و مصرف مکانیزه آب در بخش کشاورزی امری ضروری است که باید هر چه زودتر گسترش یابد.

وی تغییر الگوی کشت را خواستار شد و گفت: بسیاری از حجم آبهای موجود به دلیل آبیاری سنتی هر ساله هدر می رود.