به گزارش خبرنگار مهر، کنجی ناکانیشی رئیس دفتر روزنامه یومیوری ژاپن پرتیراژترین روزنامه این کشور بعدازظهر امروز دوشنبه ۱۸ آبان در نشست آشنایی با این روزنامه و فعالیت خبرنگاران ژاپنی و نحوه توزیع یومیوری در کشور پرجمعیت ژاپن، ابتدا به ارائه آماری از میزان اعتماد به رسانه ها در ژاپن پرداخت و گفت: بر اساس یک نظرسنجی پیرامون میزان اعتماد مردم به سازمانها در ژاپن، بعد از ارتش و بیمارستانها، روزنامه ها در جایگاه سوم کسب اعتماد مردم قرار دارند؛ این در حالی است که بر اساس یک نظرسنجی مشابه در آمریکا پس از ارتش و بیمارستانها که در جایگاه نخست جلب اعتماد مردم قرار دارند، روزنامه ها در رتبه نهم هستند.

وی با بیان اینکه ژاپنی ها روزنامه خوانترین مردم دنیا هستند و بعد از آنها هم مردم کره جنوبی قرار دارند، به معرفی روزنامه یومیوری پرداخت و گفت: روزنامه «یومیوری شیمبون» از دو واژه «یومی» به معنی خواندن و «یوری» به معنی فروش گرفته شده که ترکیبی است از خواندن و فروش.

به گفته رئیس دفتر روزنامه یومیوری در ایران، این روزنامه در سال ۱۸۷۴ تاسیس شده است و در حال حاضر ۱۴۰ سال سابقه فعالیت دارد. تیراژ دقیق این روزنامه که توزیع آن از ساعت ۵:۳۰ صبح در سراسر نقاط ژاپن و عمدتا از طریق اشتراکات ماهانه شروع می شود، ۹.۸ میلیون نسخه است که توسط ۷ هزار و ۷۰۰ آژانس توزیع روزنامه انجام می شود.

ناکانیشی گفت: بعد از یومیوری، روزنامه آساهی شیمبون دومین روزنامه پرتیراژ ژاپن به شمار می رود. یومیوری علاوه بر روزنامه، یک تیم بیسبال و یک ارکستر سمفونیک مجهز دارد که در کنار آن چندین نشریه ضمیمه هم منتشر می شود. ما همچنین از طریق سایتمان ماهانه ۴۰۶.۲ میلیون بازدیدکننده داریم.

وی همچنین از انتشار روزنامه یومیوری برای کودکان خبر داد که ضمن اینکه همراه است با انتشار تصاویری برای کودکان، اخبار روز را حتی مسائل هسته ای مربوط به ایران را با زبانی ساده و برای مخاطب خاص خود که کودکان هستند، منتشر می کند. هدف از انتشار یومیوری برای کودکان، جذب کردن آنها به روزنامه خواندن است و البته این مسئله منحصر به ژاپن نیست و در برخی کشورهای اروپایی هم این اتفاق می افتد.

ناکانیشی همچنین از انتشار روزنامه انگلیسی زبان یومیوری با عنوان japan news در همین روزنامه خبر داد و گفت: این روزنامه پیشتر با عنوان یومیوری دیلی منتشر می شد.

وی که روزنامه متبوعش بیش از ۳۰ سال در تهران صاحب دفتر است، همچنین گفت: غیر از یومیوری ۵ رسانه ژاپنی دیگر هم در ایران دفتر دارند. ایران یکی از کشورهای مهم خاورمیانه است و آشنایی با وضعیت خاورمیانه برای مردم ژاپن جذابیت خاصی دارد و به همین دلیل یومیوری علاوه بر تهران، در اسرائیل و قاهره هم دفتر دارد.

رئیس دفتر روزنامه یومیوری در تهران همچنین گفت: فرهنگ خواندن و مطالعه در ژاپن قوی است، ضمن اینکه سطح سواد مردم این کشور هم بالاست. علاوه بر این اصولا سن مردم ژاپن هم بالاست، اگرچه ما به سختی سعی می کنیم مخاطبانمان را حفظ کنیم و تیراژمان کم نشود، اما با تهدیدهایی به خصوص با دیجیتال شدن فضای روزنامه نگاری روبرو هستیم. علاوه بر این باید توجه داشته باشیم که ژاپنی ها اصولا ملتی معتدل هستند و از این جهت ما نمی توانیم با اخبار بسیار داغ و جنجالی آنها را به سمت روزنامه خودمان جلب کنیم.

ناکانیشی در مورد خط قرمزهایی که روزنامه نگاران یومیوری می بایست رعایت کنند، گفت: به طور کلی هر روزنامه نگاری برای خودش یک خطوط قرمزی دارد، اما ما چیزی به عنوان سانسور نداریم. آن گونه که در دوران جنگ جهانی دوم با آن روبرو بودیم. ما حتی در مورد خانواده سلطنتی ژاپن هم می توانیم به راحتی مطلب بنویسیم و فشاری از هیچ ناحیه ای به ما وارد نمی شود.

وی همچنین گفت: تاثیر فناوری دیجیتال بر روزنامه نگاری سنتی و چاپی و فروش مطبوعات، شبیه سونامی است، البته ما خودمان هم تلاش می کنیم که وارد این حوزه شویم. به همین جهت وبسایت روزنامه را تقویت کرده ایم و در حال حاضر امکان فروش بسیاری از مقالات که در نسخه چاپی وجود ندارد، در نسخه آنلاین فراهم است.

رئیس دفتر روزنامه یومیوری در تهران همچنین گفت: ۸۲ هزارنفر پیک موتورسوار هر کدام روزانه ۲ بار روزنامه را به دست مردم می رسانند. روزنامه ما تقریبا نسخه برگشتی ندارد.