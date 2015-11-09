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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۱۴

نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها؛

افزایش میزان تولیدات علوم انسانی در دانشگاه آزاد

افزایش میزان تولیدات علوم انسانی در دانشگاه آزاد

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد از افزایش تولیدات علوم انسانی در دانشگاه آزاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم واشقانی امروز با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها به خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر ۶۰ درصد دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد در رشته های علوم انسانی تحصیل می کنند اما سهم حضور تولیدات علمی ما در این حوزه در عرصه بین المللی بسیار کم رنگ است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد درحال برنامه ریزی است تا بتواند میزان تولیدات علمی در حوزه علوم انسانی را افزایش دهد و در این راستا باید برنامه ریزی شود تا تولیدات علمی دانشجویان در این زمینه در حوزه های بین المللی ارائه و منتشر شوند.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد عنوان کرد: علوم انسانی باید با حضور در عرصه های بین المللی در حوزه رشد جامعه بشریت نقش موثری داشته باشد.

واشقانی بیان کرد: درحال حاضر پایان نامه ها و رساله های دانشجویی مختلفی در حوزه علوم انسانی تدوین می شود و باید بتوانیم از این تولیدات علمی در تراز بین المللی استفاده کنیم و در این راستا به بهبود زندگی مردم در حوزه های مختلف از جمله اخلاقی و اجتماعی کمک کنیم.

کد مطلب 2961877

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