واریز وجوه فروش بلیت مترو به حساب شخصی مسئول ایستگاه جرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله حافظی امروز در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکتهای زیرمجموعه شهرداری تهران، در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت بهره برداری مترو تهران با بیان اینکه برخی از موارد مطرح شده در این گزارش با گفتگو قابل حل است، گفت: برخی از این موارد که حسابرس به آن اشاره کرده، جرم است و نمی توان از آن گذشت. وقتی حسابرس اعلام می کند که کل وجوه فروش بلیت روزانه مترو به حساب شخصی مسئولان هر ایستگاه در بانک واریز شده، هرچند که حساب، یک طرفه و غیرقابل برداشت باشد، جرم اتفاق افتاده و نباید آن را تخلف محسوب کرد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری همچنین با بیان اینکه موارد ارائه شده توسط حسابرس در گزارش مترو در قالب مستندات است، تاکید کرد: مشکل ما مدیرانی هستند که فساد مالی دارند و این افراد نباید بمانند؛ این افراد باعث سرافکندگی نظام هستند. کسی که مفسده مالی دارد باید حذف شود و مابقی مدیرانی که سلامت کاری دارند و صادقانه در خدمت مردم هستند باید بمانند و کار کنند.

حافظی اعلام کرد: ما اجازه نمی دهیم کسی با فساد مالی در عرصه مدیریتی حضور داشته باشد و مقابله با فساد باید به صورت جدی و به دور از غوغاسالاری و شعارپردازی پیگیری شود.