حسابرسی شرکت های شهرداری در سال ۹۲ پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای دویست و پنجمین جلسه شورای شهر تهران، حسابرس رسمی شورا گزارش حسابرسی مالی سال ۹۲ شرکت بهره برداری متروی تهران را قرائت کرد.

وی پس از قرائت بندهای گزارش، گفت: این شرکت به دلیل اساسی بودن آثار احتمالی موارد توصیف شده در بندهای قرائت شده، نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای اظهار نظر را کسب کند بنابراین اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یاد شده در گزارش امکان پذیر نیست و این شرکت از نظر استانداردهای حسابرسی «عدم اظهار نظر» اعلام می شود.

مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در جریان این گزارش دهی، گفت: این حسابرسی ها کاملا تخصصی است و تنها به منظور شفافیت مالی شرکت هاست و نباید با این موضوع احساسی یا سیاسی برخورد شود.

در ادامه اعضای شورای شهر تهران بر ارائه گزارشات تطبیقی حسابرسی سنوات مختلف شرکت های شهرداری تاکید کردند و از کمیسیون بودجه شورا و حسابرس خواستند، گزارش حسابرسی تطبیقی با سالهای قبل ارائه کنند، تا روند عملکرد مالی مقایسه شود.

در پایان گزارش حسابرسی صورتهای مالی سال ۹۲ شرکت شهر سالم توسط حسابرس منتخب قرائت شد که این شرکت نیز از نظر استانداردهای حسابرسی «عدم اظهار نظر» اعلام شد.

همچنین در این جلسه، علیرضا دبیر در دویست و پنجمین جلسه شورا که صبح امروز به صورت فوق العاده برگزار شد، اظهار داشت: تبلور اصلی نظارت شورا در نظارت بر عملکرد مالی شهرداری است و انتظار از اعضای شورا این است که در این موضوع به طور جدی وارد شوند. ما با هیچ کس عهد اخوت و تعارف نداریم، آیندگان درباره ما و عملکرد ما قضاوت می کنند.

وی با اشاره به اینکه هدف شورا ایجاد انضباط مالی در شهرداری تهران است، تاکید کرد: اخباری به ما می رسد مبنی بر اینکه به حسابرس شورا بابت تهیه گزارش های حسابرسی فشار وارد می کنند. در حالی که شهرداری باید از فرصت ارائه گزارش های حسابرس استفاده کند.

دبیر با اشاره به اینکه مردم از اعضای شورا انتظار دارند اقدامی در این باره انجام دهیم؛ اضافه کرد: دوستان یا می دانند در شرکت ها چه اتفاقی افتاده و اصلاحات را انجام نداده اند که این خیلی بد است و یا نمی دانند که می توانند الان از این فرصت استفاده کنند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در پایان یادآور شد: همه اعضای شورا از اصولگرا تا اصلاح طلب خواهان اصلاحات در سیستم مالی شهرداری تهران هستند و این موضوع نباید به موضوعی سیاسی تبدیل شود.