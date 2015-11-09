عباس آخوندی امروز دوشنبه با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با مهر در خصوص انتشار اوراق صکوک اجاره با پشتوانه دارایی های دولتی گفت: پیشنهاد داده ام که صکوک اجاره را با اتکا به دارایی های دولت منتشر کنیم.

وی با بیان اینکه این دارایی‌ها شامل آزادراه‌هایی است که دوران مشارکت آنها تمام شده و در اختیار دولت قرار گرفته است، افزود: مابقی دارایی‌ها مانند ایستگاه‌ها، ترمینال‌های هوایی و دیگر دارایی‌هایی است که وزارت راه و شهرسازی در اختیار دارد و می تواند با اتکا به آنها اوراق صکوک اجاره را منتشر کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه با استفاده از اوراق صکوک اجاره می‌توانیم آزادراه‌های جدید و زیربناهای جدید احداث کنیم، اظهار داشت: این برای اولین بار در ایران است که این طرح مطرح می شود، اما هنوز فرآیند اجرایی آن انجام نشده است.

وی در خصوص اینکه آیا آزادراه تهران- قم به عنوان یکی از این دارایی ها مطرح می شود؟ گفت: واگذاری آزادراه تهران- قم هنوز قطعی نشده اما جزو آزادراه‌هایی است که دوران مشارکت آنها به پایان رسیده است.

آخوندی درباره موضوع خرید هواپیما از شرکت‌های ایرباس و بوئینگ گفت: مذاکرات ما به نتایج خوبی رسیده است اما این گونه مذاکرات طولانی خواهد بود، چرا که هنوز تحریم ها به پایان نرسیده است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه امیدوارم مذاکرات را پیش ببریم، تصریح کرد: ما اقدامات لازم را انجام می دهیم، تا روزی که رفع تحریم‌ها اعلام شود، تمامی کارهایمان را انجام داده باشیم.

وی با اشاره به اینکه در بخش تامین قطعات هم باید منتظر رفع تحریم‌ها باشیم، افزود: همزمان با رفع تحریم‌ها، تامین قطعات هواپیما هم انجام می گیرد.

آخوندی در پاسخ به این پرسش که آیا در سفر رئیس جمهور به فرانسه، موضوع خرید هواپیما مطرح می شود یا نه، گفت: «ان شاء الله».