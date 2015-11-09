آزادسازی زمین خواری ها و کوه خواری ها نباید بازگشت پذیر باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی در دویست و چهارمین جلسه شورا گفت: در بازدیدی که از منطقه ۲ داشتیم اتفاق خوبی در این منطقه رخ داد که ۲۰۰ هکتار زمین در شمال غربی حریم منطقه ۲ تهران در جوار کوی فراز از اراضی تحت تملک بخش خصوصی، تعاونی های مسکن سازمان ها و نهادها و حوزه استحفاظی بازداشتگاه اوین که در ارتفاعات و برخی نقاط ان مصداق بارز کوه خواری نیز بود آزاد شده است.

وی ادامه داد: حکم آزادسازی این اراضی که در ارتفاعات قرار داشته توسط قاضی تورک (معاون دادستان، دبیر شورای خفظ حقوق بیت المال در اراضی منابع طبیعی استان تهران، سرپرست دادسرای مبارزه با زمین خواری و منابع طبیعی) از دستگاه قضایی کشور بود که همکاری لازم را با مسئولان داشتند و این بخش از حریم تهران را آزاد کردند، البته باید از شهردار منطقه که در این کار با پیگیری قانونی، این مهم را در زمان کوتاهی به سرانجام رسانید نیز قدردانی ویژه داشت.

مسجد جامعی اظهار داشت: دراین منطقه ۲ قنات وجود دارد که به دلیل رسیدگی نشدن تقریبا خشک شده و لازم است لایروبی آن پیگیر شود. چون با لایروبی این قنات ها آب مورد نیاز برای ایجاد فضای سبز در این منطقه تامین می شود. با توجه به اینکه در این اراضی کمتر درختی وجود دارد، بیم آن می رود که با تلاش هایی که برای بازپس گیری این ارتفاعات می شود، زمین ها تحت عملیات ساخت و ساز قرار گیرد. از این رو پیشنهاد می شود ضمن تخصیص بودجه بربای ساماندهی این اراضی نسبت به مشجر نمودن این منطقه اقدامی موثر صورت گیرد تا این منطقه همچنان به نفع عموم مردم باقی بماند.

ساماندهی رود دره فرحزاد

مسجد جامعی همچنین یادآور شد: در این بازدید ما متوجه نکات دیگری هم شدیم از جمله اینکه آسیب های اجتماعی دره فرحزاد کمتر از محله هرندی و دروازه غار نیست به ویژه آنکه شروع طرح ساماندهی محله هرندی سبب می شود معتادین و بزه کاران دره فرحزاد را از بهترین جایگزین ها برای استقرار شان انتخاب می کنند. از سوی دیگر در دره فرحزاد شاهد ظرفیت های گیاهی و زیستی مستعدی نظیر درختان ۵۰۰ ساله هستیم. ساختمان های بلند مرتبه در همه جای تهران وجود دارد اما فضایی مشجر نظیر دره فرحزاد با چنین فضای سبزی بسیار کم است. بنابراین باید برای حفظ و نگهداری این فضاهای طبیعی اهتمام داشته باشیم. پیشنهاد می شود طرح ساماندهی این دره در سه سطح دره، روستا و جداره مورد پیگیر قرار گیرد.

مسجد جامعی افزود: این بازدید البته زیبایی هایی هم داشت از جمله وجود درخت های چناری بود که مردم به آن چهل چنار می گفتند. چناری که از تنه آن حدود نه یا ده چنار دیگر نیز روییده بود و مردم به اصطلاح به آن چهل چنار می گفتند. این فضای بی نظیری بود که می طلبد توجه ویژه ای به آن شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه سخنان خود درگذشت خانم پوری سلطانی بانوی کتابداری ایران را تسلیت گفت و با اشاره به تکمیل ظرفیت قطعه هنرمندان بهشت زهرا گفت: این قطعه از سال های دور و از زمان آقایان کرباسچی و میرسلیم راه اندازه شده بود و دارای آیین نامه هایی برای دفن مفاخر است. این قطعه که در حال حاضر پر شده است. این کار سنت پایداری بوده که در زمان تمام شهرداری ها و وزرای پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی رعایت می شده است و جزو حق و حقوقی است که می شود برای نخبگان جامعه قائل شد.

مسجد جامعی افزود: در این مورد تاکنون چندبار با مسئولان ذیربط صحبت داشته یا تذکر داده ام. خوب است شهرداری در این زمینه طرحی تدوین و یا مشکل را حل کند.