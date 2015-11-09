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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۴۵

محور غربی الرمادی در کنترل ارتش و نیروهای مردمی عراق

محور غربی الرمادی در کنترل ارتش و نیروهای مردمی عراق

منابع خبری از تسلط ارتش و نیروهای مردمی عراق بر مناطق طوی، البومرع، التامیم، کیلومتر ۵ و کیلومتر ۷ و مرکز نظامی الورار در محور غربی الرمادی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، ارتش و نیروهای مردمی عراق همچنان به عملیات آزادسازی شهر الرمادی واقع در استان الانبار ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، به دنبال عملیات ارتش و نیروهای مردمی محور غربی شهر الرمادی از کنترل تروریست های تکفیری داعش خارج شد.

در همین ارتباط، منابع وابسته به شورای استان الانبار اعلام کردند: مناطق طوی، البومرع، التامیم، کیلومتر ۵ و کیلومتر ۷ و مرکز نظامی الورار در محور غربی الرمادی به کنترل کامل ارتش و نیروهای مردمی عراق درآمده است.

این تحولات در حالی است که عملیات آزادسازی استان صلاح الدین نیز همچنان ادامه دارد. عملیات آزادسازی استان صلاح الدین از حدود یک ماه پیش تحت عنوان «لبیک یا رسول الله (ص)۲» کلید خورده است.

کد مطلب 2961897

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