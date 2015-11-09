شورای هیئات مذهبی سنگری برای مقابله با دشمن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری ظهر دوشنبه در جلسه شورای هیئات مذهبی، فعالیت در شورای هیئات مذهبی را به‌عنوان یک توفیق و فرصت برای خدمت در عرصه فرهنگ دینی را مورد تأکید قرارداد و افزود: مسئولیت‌پذیری در شورای هیئات مذهبی توفیق بسیار بزرگی است و خدمت در عرصه فرهنگ دینی یک فرصت مناسب و ارزشمند است.

وی با اشاره به فضای موجود در عرصه فرهنگی جامعه و چالش‌ها و مشکلات موجود در این حوزه افزود: در حال حاضر دشمن با تمام ابزار و ظرفیت‌های خود برای ضربه زدن به حوزه فرهنگ و اندیشه جامعه اسلامی ایران تلاش می‌کند.

حجت‌الاسلام صفی یاری با تأکید بر اینکه دشمن در حال حاضر وارد جنگ در عرصه فرهنگی با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است، افزود: باید برای مقابله با هجمه فرهنگی دشمن برنامه‌ریزی و جدیت لازم وجود داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: دشمن ایجاد شبهه در مسائل اعتقادی را مورد هدف خود قرار داده و در این میان ظرفیت‌های شورای هیئات مذهبی ظرفیت بسیار بزرگی برای مقابله به شبهه افکنی های دشمن در مسائل اعتقادی است.

حجت‌الاسلام صفی یاری افزود: دشمن به خوبی می‌داند که در کجا سرمایه‌گذاری کند و عاشورا و ماه محرم که نقطه عطف اساسی جامعه اسلامی است را هدف شبهه افکنی های خود قرار داده است.

وی تأکید کرد: در فضای تهاجم زده فرهنگی کوچک‌ترین غفلتی باعث دل‌زدگی مردم از مسائل اعتقادی می‌شود و در این راستا باید هوشمندانه‌تر و مدبرانه‌تر در فضای فرهنگی کارکرده و باهم افزایی و تعامل ستادی برنامه‌های دشمن را خنثی کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: باید در خصوص تقویت معرفت دینی و حسینی مؤثر واقع شویم و تحقق این مهم هم نیازمند ورود هوشمندانه به این حوزه هستیم.

حجت‌الاسلام صفی یاری هیئات مذهبی را مستحکم‌ترین سنگر مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن عنوان کرد و افزود: باید هیئت مذهبی را تقویت کرده و جوانان را به این محافل ترغیب کنیم.

وی بابیان اینکه چهار شبکه تبلیغ، مدیحه‌سرایی، هیئت و قرآن تحت تولیت سازمان هستند، گفت: این شبکه‌ها ظرفیت بسیار مهمی برای مقابله با هجمه فرهنگی دشمن هستند و در این میان با استفاده از این شبکه‌ها معرفت و فرهنگ حسینی را تعمیق کنیم و با‌ چنین ابزارهایی به مقابله با دشمن بپردازیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: مسئولیت شورای هیئات مذهبی سنگین است و باید توان و دید خود را وسیع کنند و با هم افزایی کارها را جلو ببرند.

وی هم‌افزایی و تعامل را از الزامات مهم برگزاری این جلسه عنوان کرد و گفت: با مدیریت درست و ساماندهی کارها می‌توان نسبت به تقویت فرهنگ دینی و حسینی عملکرد خوبی داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: شورای هیئات مذهبی در زمینه تهدیدهای فرهنگی دشمن باید جایگاه خود را نشان بدهد و در مقابله با تهاجم دشمن سنگر سازی کنیم.

حجت‌الاسلام صفی یاری افزود: نگاه شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان باید فراتر از اقدامات جاری باشد.

وی به بحث به روز رسانی و هماهنگی در شورای هیئات مذهبی اشاره کرد و افزود: نقش‌آفرینی در شورای هیئات مذهبی نیاز به برنامه جامع دارد و اگر شورای هیئات مذهبی نقشه راه نداشته باشد افق مدونی نخواهد داشت و راه به‌جایی نمی‌برد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: سازمان تبلیغات اسلامی به دنبال این است که مزیت‌ها را در هیئت تعریف کرده و نگاه‌ها را با توجه به افق دید ارتقاء بدهد.

حجت‌الاسلام صفی یاری افزود: در شورای هیئات مذهبی باید نقاط قوت تقویت شود و ضعف‌ها هم بررسی و برای از بین بردن آنها برنامه‌ریزی لازم انجام شود.

حجت‌الاسلام صفی یاری گفت: کانون مداحان و شورای هیئات مذهبی و دیگر زیرمجموعه های سازمان تبلیغات اسلامی باید هم‌افزایی داشته و نسبت به توسعه فرهنگ دینی و معرفتی باهم تعامل داشته و باهم همفکری کنند.

حجت اسلام صفی یاری افزود: شورای هیئات مذهبی استان باید به یک شناخت از محیط خود برسند یعنی باید تحلیل محیط هیئت خود فعالیت‌ها خود را تسهیل و تقویت کنند و تحلیل محیطی هیئات مذهبی یک فرصت خوب برای بررسی ضعف‌ها و قوت‌ها است.

وی تصریح کرد: باید یک سیستم علمی با همکاری نمایندگانی از دستگاه‌های دادگستری، نیروی انتظامی و دانشگاه‌ها تشکیل شود و کارهای کارشناسی در حوزه فرهنگی انجام شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان به اولویت‌بندی آموزش‌ها برای شورای هیئات مذهبی اشاره کرد و افزود: آموزش دوره‌های تخصصی برای هیئات مذهبی در اولویت است.

حجت‌الاسلام صفی یاری بر تقویت نقاط قوت و از بین بردن ضعف‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تأکید کرد و گفت: حس مسئولیت‌پذیری اعضای هیئت مذهبی بسیار مطلوب است.

وی افزود: شورای هیئات مذهبی باید با مطالعات و اندیشه و دست‌پر وارد کار شوند و نقش شورا را باید پررنگ کنند.