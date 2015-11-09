آتش اختلاف یک واحد صنفی در مشهد را خاکستر کرد

به گزارش خبرنگار مهر،اختلاف شخصی و خصومت تعدادی از طرفین یک معامله ظهر امروز موجب شد تا افراد ناشناس با ریختم مواد اشتعال زا در داخل یک مشاور املاک واقع در خیابان عنصری مشهد این واحد صنفی را به آتش بکشند.

در همین راستا با زبانه کشیدن شعله های آتش درون این واحد صنفی تعدادی از شهروندان به منظور اطفای حریق از سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد طلب استمداد کردند.

با وجود اینکه ماموزان سازمان اتش نشانی در کمترین زمان ممکن خود را به محل حادثه رساندند اما متاسفانه شدت زبانه های آتش این واحد صنفی را به تلی از خاکستر نبدیل کرد و موجب سوختگی سه نفر از کارکنان آن شد.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد در تشریح نحوه امداد رسانی به حادثه ظهر امروز گفت: با اعلام این آتش سوزی به سامانه این سازمان در کمترین زمان ممکن آتش نشانان به محل حادثه اعزام و نسبت به اطفای حریق اقدام کردند.

آتش پاد سوم مهدی رضایی علت این حریق را بر اثر ریختن مایعات قابل الاشتعال در سطح این واحد صنفی عنوان کرد.

وی با با بیان اینکه در زمان ایجاد حریق تعداد سه نفر در این مکان اشتغال به کار داشتند افزود: این سه نفر متاسفانه دچار سوختگی شدند که به منظور درمان با همکاری امداد رسانان مرکز فوریت های پزشکی مشهد به مراکز درمانی منتقل شدند.