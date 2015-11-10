کار سخت متین ورامین مقابل شهرداری ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حالی روز چهارشنبه در شهرهای مختلف کشور پیگیری می شود که در یکی از مهمترین دیدارهای این هفته، تیم متین صالحین ورامین و شهرداری ارومیه به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

تیم متین صالحین ورامین در چهار مسابقه قبلی خود به دو پیروزی و دو شکست دست پیدا کرده و با کسب ۶ امتیاز در رده ششم جدول ۱۲ تیمی لیگ برتر قرار دارد.

آنچه در چهار مسابقه نخست لیگ برتر امسال مشخص بوده، آن است که شاگردان ترکاشوند در تیم متین در بازی های خارج از خانه نمی توانند توانایی خود را به نمایش بگذارند و همین امر سبب شده تا دو شکست متین در خارج از خانه رقم بخورد.

تیم متین صالحین ورامین تاکنون مقابل کاله مازندران و جواهری گنبد در سالن گلعباسی ورامین به پیروزی رسیده و در دیدار با شهرداری تبریز و آرمان اردکان یزد شکست را پذیرا شده است.

در نقطه مقابل تیم شهرداری ارومیه که در فصل گذشته نیز یکی از شانس های مسلم قهرمانی بود، در این فصل نمایش بسیار خوبی را از خود نشان داده و در چهار دیدار گذشته خود به چهار پیروزی پیاپی رسیده است.

تیم شهرداری ارومیه در تلاش است تا با تکیه بر بازیکنان ملی پوش و مطرح خود، جام قهرمانی این فصل از مسابقات را به ارومیه بیاورد.

به اعتقاد کارشناسان، تیم متین ورامین کار سختی را برای شکست دادن تیم آماده شهرداری ارومیه پیش رو دارد و اگر موفق به این مهم شود، یک شگفتی را در مسابقات رقم زده است.