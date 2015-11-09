  1. استانها
  2. زنجان
۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۰۵

مدیر کل هواشناسی استان زنجان:

هوای استان زنجان همچنان بارانی خواهد بود

هوای استان زنجان همچنان بارانی خواهد بود

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان از تداوم بارش باران در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان چند روز آینده اشاره کرد و افزود: بارش باران از چند روز گذشته در استان شروع‌شده و تا چند روز دیگر تداوم دارد.

وی اظهار کرد: بارش باران از اواخر فردا بعدازظهر شدید می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمایی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای استان زنجان از اواخر امروز تا روز چهارشنبه سه الی شش درجه سانتی‌گراد سرد می‌شود.

یاغموری به گرم‌ترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کردو افزود: قیدار با شش درجه سانتی‌گراد سردترین و آببر با ۲۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان بودند.

وی دمای فعلی زنجان را ۷ درجه سانتی‌گراد عنوان کرد و افزود: دمای زنجان نسبت به دیروز در همین ساعت دو درجه سردتر شده است.

کد مطلب 2961902

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها