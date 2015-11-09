هوای استان زنجان همچنان بارانی خواهد بود

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان چند روز آینده اشاره کرد و افزود: بارش باران از چند روز گذشته در استان شروعشده و تا چند روز دیگر تداوم دارد.
وی اظهار کرد: بارش باران از اواخر فردا بعدازظهر شدید میشود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمایی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای استان زنجان از اواخر امروز تا روز چهارشنبه سه الی شش درجه سانتیگراد سرد میشود.
یاغموری به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کردو افزود: قیدار با شش درجه سانتیگراد سردترین و آببر با ۲۲ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان بودند.
وی دمای فعلی زنجان را ۷ درجه سانتیگراد عنوان کرد و افزود: دمای زنجان نسبت به دیروز در همین ساعت دو درجه سردتر شده است.
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