اکران «بازگشت لوک خوش شانس» در سینماهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بکتاشیان ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت اکران فیلم « بازگشت لوک خوش‌شانس» با اشاره به اینکه این فیلم پس ازسه سال به پایان رسیده است، اظهار داشت: این فیلم از ۲۰ آبان در اکثر استانهای کشور مانند اصفهان، مشهد، نیشابور، رشت، فولادشهر، شیراز و ۲۰ سینمای تهران و به تدریج در دیگر استانها اکران می شود.

وی با بیان اینکه این پروژه در آغاز در قالب تله‌فیلم و با مشارکت بخش خصوصی تعریف شده بود، اظهار داشت: پس از مدتی مجوز این پروژه به فیلم سینمایی تغییر یافت و بر این اساس ما فشار زیادی برای به نتیجه رسیدن کار تحمل کردیم.

تهیه‌کننده « بازگشت لوک خوش‌شانس» با بیان اینکه مخاطب این فیلم سینمایی تمام سنین هستند، افزود: این فیلم در بخش سینمایی درجه الف و در بخش تلویزیونی درجه ب را کسب کرده است.

وی با اشاره به اینکه برای تهیه این فیلم سینمایی ۴۵۰ ميلیون تومان هزینه شده است، گفت: این هزینه برای یکی فیلم سینمایی بسیار اندک است و این در حالی است که در همین اصفهان برای بازی یک بازیگر در فیلم ۲۰۰ میلیون تومان هزینه می‌شود.

بکتاشيان ادامه داد: ۲۰ سرمایه‌گذار در این فیلم سینمایی مشارکت داشتند و علاوه بر سرمایه‌گذاران غیر سینمایی تعدادی از بازیگران نیز به عنوان سرمایه‌گذار دستمزد خود را در این فیلم سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

در ادامه اسلامی مدیر صدابرداری فیلم ابراز داشت: گرچه از ابتدا قرار بود بازگشت لوک خوش شانس به شکل تله فیلم باشد اما ما تمام امکانات سینمایی را برای این کار به صحنه آوردیم که در ادامه برای ما بسیار مفید بود.

وی عامل موفقیت این فیلم را همدلی تمام گروه برشمرد و تصریح کرد: با ساخت این فیلم بستر و زمینه مناسبی برای ساخت فیلم سینمایی در اصفهان ایجاد شده است و امیدواریم این فیلم بتواند جسارتی در دیگر هنرمندان اصفهان برای روی آوردن به فیلم های سینمایی ایجاد کند.

سرمايه های هنری اصفهان ناشناخته هستند

بکتاشیان تاکید کرد: درباره فیلمسازان استان اصفهان کم لطفی می شود و بسیاری از سرمایه‌های این استان ناشناخته هستند.

طراح صحنه این فیلم نیز با اشاره به اینکه این فیلم با همکاری کامل تمام عوامل با وجود مشکلات فراوان به نتیجه نهایی رسید، تاکید کرد: ما برای ساخت این فیلم در حقیقت با ۴ نفر نيرو یک شهرک وسترن ساختیم و از لوکیشن آماده استفاده نشده است.

وی کمبود فضای لوکیشن را دغدغه ای مهم برای‌ ساخت فیلم در استان برشمرد و ابراز داشت: چه خوب بود که به جای تخریب دکور این فیلم، شهرک سینمایی در این مکان ساخته و از لوکیشن « بازگشت لوک خوش شانس» برای دیگر فیلم‌ها استفاده می شد تا نیاز به هزینه مجدد برای ساخت دکور فيلمهای سينمايي نباشد.