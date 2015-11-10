غلامرضا اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعداد بافندگان فرش در استان قم گفت: نزدیک به ۲۷ هزار کارت شناسایی برای بافندگان در استان قم صادر شده که بر اساس آمار ۲۰ هزار نفر در حال حاضر در زمینه بافت فرش در قم فعالیت می‌کنند.

وی در ادامه به آمار بیمه‌شدگان استان قم اشاره کرد و گفت: ۱۰ هزار نفر در استان قم از بافندگان و صنوف مرتبط بافرش بیمه‌ شده‌اند که با توجه به آمار بالای بافندگان باید سهمیه استان قم افزایش داشته باشد.

رئیس اتحادیه فرش دستباف قم با بیان اینکه بیمه‌شدگان باید از صنوف و فعالان فرش مانند بافندگان، طراحان نقاش و ... باشند، ادامه داد: ما معتقدیم سهمیه در نظر گرفته شد برای قم با توجه به جایگاه فرش در این استان و تعداد بافندگان باید افزایش داشته و رقم ۱۰ هزار نفر فعلی رقم مناسبی نیست.

اخوان با اشاره به درخواست‌هایی که از سوی بافندگان برای بیمه صورت می‌گیرد، گفت: تعداد سه هزار مدرک برای بیمه آماده است که به دلیل محدودیت این افراد تاکنون بیمه نشده‌اند.

وی داشتن مدرک قالی‌بافی و مدرک فنی و حرفه‌ای را از جمله شرایط برای استفاده از بیمه قالی‌بافان ذکر کرد و افزود: اشتغال بافندگان از طریق بازرسی‌ها صورت می‌گیرد و چنانچه محرز شود فردی بافنده نیست و یا به کاری دیگر اشتغال پیداکرده بیمه وی قطع می‌شود.

رئیس اتحادیه فرش دستباف قم در ادامه ابراز داشت: بر اساس بازرسی‌هایی که در سال جاری انجام‌ شده مشخص شد که نزدیک به ۵۰۰ نفر از بیمه‌شدگان به بافندگی اشتغال ندارند.

وی در ادامه با بررسی اجمالی بازار کنونی فرش گفت: بازار در حال حاضر در رکود به سر می‌برد اما این رکود باعث نشده است که تولید کاهش داشته و یا تعداد بافندگان بالطبع این موضوع کم شوند.

اخوان بیان کرد: تولیدکننده در هر شرایطی تولید خود را دارد جز اینکه شرایط به نقطه‌ای برسد که تولید به‌صرفه نباشد و در حال حاضر باوجود رکود در بازار تولید در بازار فرش دستباف ابریشم همچنان ادامه دارد.

یادآور می‌شود: فرش ابریشم قم دارای جایگاه شاخص در کشور و سطح جهان است و نزدیک به ۳۶۰ تولید کننده و ۲۰ هزار بافنده فعال در بازار فرش قم مشغول به فعالیت هستند.