شیراز نیازمند احداث یک پارک تفریحی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی ترابی بعدازظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز، گفت: شیراز تشنه احداث پارکهای زیبا، مفرح و استفاده از مزیتهای گردشگری و زیارتی خود است.
وی ادامه داد: پتانسیلهای بیشمار این شهر میتواند با سرمایهگذاری و مدیریت بسیاری از مشکلات اقتصادی، بیکاری و معضلات فرهنگی شهروندان را حل کرده و درآمد سرشاری بهوسیله آن جهت مردم و شهرداری فراهم آورد.
عضو شورای شهر شیراز تأکید کرد: باید با جلوگیری از هدر رفت سرمایههای کلان این شهر در پروژههای مختلف غیر کارشناسی و علمی، آینده این شهر زیبا را برای همه شهروندان و گردشگران آن حفظ کنیم.
ترابی تأکید کرد: شهرداری شیراز که ۹۸ درصد درآمد خود را با استفاده از عوارض پرداختی مردم کسب میکند باید بیشترین تلاش را جهت استفاده صحیح از آن به عمل آورد.
وی یادآور شد: شهردار باید با پیگیری سریع جلوی برخی هنجارشکنیها در این رابطه را گرفته و از فضای مودّت و برادری حاکم بر شورا و شهرداری حفاظت کند و مانع آن شود که برخی نیروهای خودسر فضا را خدشهدار کند.
عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: یکی از معضلاتی که شهروندان در مراجعه به شهرداری با آن مواجه هستند مقررات پیچیده در حوزه شهرسازی است که صدور یک پروانه ساختمانی ساده را با ماهها تأخیر مواجه ساخته و یا بعضاً بیش از یک سال وقت شهروندان را میگیرد یکی از خواستههای جدی اعضای شورای اسلامی از شهردار ورود به این مسئله و ارائه راهکارهای مناسب جهت سادهسازی مقررات شهرسازی است و این مقوله جز با تأکید و پیگیری شخص شهردار و به نتیجه رساندن پروژههای مختلف ازجمله برونسپاری خدمات، شهرداری الکترونیک، سادهسازی شیوههای پرداخت عوارض و.... ممکن نیست.
ترابی یادآور شد: از شهردار شیراز و کمیسیون شهرسازی شورا مجدانه تقاضا دارم که با جدیت بیشتر به این مقوله ورود پیداکرده و با انجام اقدامات کارشناسی فشرده و تشکیل کمیتهای به این منظور هرچه سریعتر فضای امید و نشاط را به شهروندان هدیه کند.
وی تأکید کرد: بیشک توسعه شهری ، نوسازی بافتهای فرسوده شهری و جذب سرمایهگذاری در شهر جز با اصلاح فرآیندها و سادهسازی مقررات شهرسازی مقدور نخواهد بود.
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