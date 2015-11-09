به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای سبأ، جنایت های رژیم آل سعود علیه مردم بی دفاع یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، جنگنده های متجاوز سعودی در جدیدترین جنایت جنگی خود علیه مردم یمن، منطقه «الطلح» واقع در استان صعده را بمباران کردند.

به دنبال این حمله که ساعاتی قبل انجام شد، هشت غیرنظامی یمنی به شدت مجروح شدند. پزشکان حال سه تَن از مجروحان را وخیم گزارش کرده اند.

از سوی دیگر، مناطقی در استان های البیضاء و صنعاء نیز توسط جنگنده های سعودی بمباران شدند که طی آن شماری از شهروندان یمنی شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند.

این تحولات در حالی است که ارتش و نیروهای مردمی یمن همچنان به حملات موشکی و راکتی تلافی جویانه خود به مواضع سعودیها ادامه می دهند.