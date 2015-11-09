به گزارش خبرنگار مهر، مجید کاشی فروشان ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در ارتباط با فیلم «بازگشت لوک خوش‌شانس» با اشاره به اینکه اصفهان دارای ظرفیت‌های بسیاری از هر لحاظ برای فیلم‌سازی است، اظهار داشت: باید از این ظرفیت‌ها در راستای تبدیل اصفهان به قطب فیلمسازی استفاده شود .

وی با بیان اینکه ساخت فیلم بازگشت لوک پروژه سنگینی بود که با تلاش عوامل به شکل کامل در اصفهان ساخته شده است، افزود: در ابتدا هر کس فیلمنامه این اثر را مطالعه کرد، معتقد بود که امکان ندارد بتوان این فیلم را با این حجم از جلوه‌های ویژه ساخت.

کارگردان فیلم« بازگشت لوک خوش‌شانس» با اشاره به اینکه حجم بازیگران کار بسیار زیاد بود و بر این اساس پیش تولید این کار چند ماه طول کشید، ابراز داشت: جدای از مبحث طنز، این فیلم با هدف مقابله سیاسی با برخی فیلم‌های دنیا که شخصیت‌های مهم کشور ما را به طنز گرفته بودند ساخته شده است.

وی با اشاره به اینکه در واقع ما با این فیلم با کمک تکنولوژی خارجی‌ها و استفاده از ساختار غربی سعی کردیم جواب این فیلم‌ها را بدهیم، بیان داشت: به دلیل اینکه تجربه این کار در ایران از قبل وجود نداشت کار سختی در پیش رو داشتیم ضمن اینکه برخی به تصور اینکه این فیلم در ژانر وسترن است مخالف ساخت این فیلم بودند، اما همراهی همه عوامل به ویژه بچه های اصفهان سبب شد تا از این کار نتیجه خوبي بگیریم.

کاشی‌فروشان تاکید کرد: محتوای این فیلم نقد سینما است چراکه بسیاری از فیلم‌ها بدون هدف مشخص تنها مخاطب را به سینما می‌کشاند تا فیلم ببينند اما پس از خروج از سینما هیچ‌گونه بازخوردی را از مخاطب شاهد نیستیم.

وی مخاطب این فیلم را عامه جامعه برشمرد و گفت: تمام سعی ما در این فیلم این بوده است که با طراحی و بازسازی شخصیت‌های مختلفی مانند هری پاتر، دزد عروسک‌ها، دالتون‌ها، کارگاه پوارو و غیره کاری کنیم که تمام سنین و مخاطبان راضی باشند.

کارگردان سینما در پاسخ به سوالی در ارتباط با بازگشت سرمایه فیلم اظهار داشت: این فیلم در شرایطی در حال اکران است که فیلم « محمد رسول الله» در ۱۵۰۰ سینمای کشور و سه سینمای مهم اصفهان در حال اکران است و بر این اساس ممکن است تا در دست گرفتن فضا توسط این فیلم مدتی طول بکشد.

کارگردان سینما تصریح کرد: با این وجود با توجه به اکران این فیلم در۲۰ سینمای مطرح تهران و با توجه به جنس جدید این فیلم که طنزی به دور از لودگی است به بازگشت سرمایه امیدوار هستیم چراکه به واقع برای خنداندن مخاطب هزینه شده است.

وی اضافه کرد: این فیلم ۱۲۰ دقیقه بوده است اما با اصلاحات نهایی به ۸۳ دقیقه تقلیل یافته است.

کاشی‌فروشان در ارتباط با فروش این فیلم گفت: این فیلم در سینمای رشت به شکل آزمایشی در سالن ۱۶۰ نفره اکران شده است که بدون تبلیغ قبلی میزان فروش فیلم بیش از یک میلیون بوده است و بر این اساس استقبال خوبی را در کل کشور پیش‌بینی می‌کنیم.