کتابخانه مرکزی یاسوج به نام آیت الله ملک حسینی(ره)نامگذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زینب قربانی بعدازظهر دوشنبه در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی و نهضت مطالعه مفید استان گفت: این کتابخانه در سال ۸۶ تأسیس شد اما تاکنون نامی برای آن انتخاب نشده بود.

وی بیان کرد: پس از موافقت بیت مکرم حضرت آیت الله ملک حسینی (ره)، با نظر اعضای کتابخانه های استان، نام این کتابخانه به نام نماینده فقید ولی فقیه در استان نامگذاری شد.

مدیرکل کتابخانه‌های استان گفت: رونمایی از نامگذاری بزرگترین مرکز فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد یکم آذرماه همزمان با روز تجلیل از کتابداران، رسانه و نویسندگان برتر استان انجام می شد.

وی اظهار کرد: کتابخانه مرکزی یاسوج بزرگترین مرکز فرهنگی در کهگیلویه و بویراحمد است.

قربانی ابراز امیدواری کرد: با نامگذاری این کتابخانه ادای دینی هرچند کوچک نسبت به روح بلند آن عالم فرزانه انجام شود.