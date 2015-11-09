به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز دوشنبه با برگزاری ۱۰ دیدار پیگیری شد که پیکان با گل دقیقه ۲+۹۰ مرتضی آقاخان از شکست خارج از خانه برابر صنعت نفت آبادان گریخت و با تساوی ۲ بر ۲ در این بازی، صدرنشین ماند. فجرسپاسی هم در زمین خانه گل گهر سیرجان به تساوی بدون گل رضایت داد تا با گل زده کمتر نسبت به پیکان، در رده دوم باقی بماند.

در بابل، خونه به خونه پیروزی را با تساوی عوض کرد تا فرصت نزدیک شدن به دو تیم بالای جدول را از دست بدهد. در یزد هم تیم مس کرمان مقابل میزبان خود فولاد به تساوی بدون گل رضایت داد تا در رده چهارم باقی بماند. ماشین‌سازی تبریز هم با پیروزی خانگی برابر نفت مسجدسلیمان به رده ششم صعود کرد و نفت را به رده هفتم فرستاد.

آلومینیوم اراک که هفته پیش در زمین پیکان شکست را با تساوی عوض کرده بود، در خانه برابر پاس همدان به پیروزی رسید تا جایگاهش در جدول لیگ را بهبود بخشد و پاس را به قعر جدول بفرستد. خیبر خرم‌آباد در این هفته میزبان شهرداری اردبیل بود که در ثانیه‌های پایانی بازی، پیروزی ۳ بر ۲ را با تساوی ۳ بر ۳ عوض کرد. نساجی مازندران هم با برتری برابر پارسه تهران، ضمن بهتر کردن جایگاه خود، این تیم را به رده نوزدهم فرستاد.

نتایج دیدارهای هفته سیزدهم از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* فولاد یزد صفر - مس کرمان صفر

* گل گهر سیرجان صفر - فجرسپاسی شیراز صفر

* مس رفسنجان ۳ - ایرانجوان بوشهر یک

* خونه به خونه بابل یک - گیتی پسند اصفهان یک

* آلومینیوم اراک ۲ - پاس همدان یک

* خیبر خرم آباد ۳ - شهرداری اردبیل ۳

* پارسه تهران صفر - نساجی مازندران ۲

* آلومینیوم هرمزگان صفر - داماش گیلان صفر

* صنعت نفت آبادان ۲ - پیکان تهران ۲

* ماشین سازی تبریز ۳ - نفت مسجدسلیمان یک

جدول رده‌بندی لیگ دسته اول

۱- پیکان تهران ۲۹ امتیاز (۲۲ زده - ۱۰ خورده)

۲- فجرسپاسی شیراز ۲۹ امتیاز (۱۸ زده - ۶ خورده)

۳- خونه به خونه ۲۵ امتیاز

۴- مس کرمان ۲۴ امتیاز

۵- آلومینیوم اراک ۲۲ امتیاز

۶- ماشین سازی تبریز ۲۱ امتیاز

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۱۹- پارسه تهران ۱۲ امتیاز

۲۰- پاس همدان ۱۱ امتیاز (یک بازی کمتر