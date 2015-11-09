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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۵۹

با حضور حجت الاسلام ذوعلم؛

کارگاه یک روزه «منشور فرهنگی انقلاب اسلامی» برگزار می‌شود

کارگاه یک روزه «منشور فرهنگی انقلاب اسلامی» برگزار می‌شود

کارگاه یک روزه منشور فرهنگی انقلاب اسلامی با حضور حجت الاسلام و المسلمین ذوعلم برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي با همكاري مركز پژوهش‌هاي علوم انساني اسلامي صدرا و پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي (وابسته به نهاد نمايندگي)، كارگاه آموزشي يك روزه منشور فرهنگي انقلاب اسلامي را برگزار می کند.

این کارگاه یک روزه با حضور حجت الاسلام و المسلمين ذوعلم آبان ماه در ساختمان معاونت آموزش و پژوهش نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها برگزار مي شود.

این کارگاه روز سه شنبه نوزدهم آبان ماه، از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ در آدرس خيابان انقلاب اسلامي، بين خيابان قدس و وصال، كوچه اسكو، پلاك ۱۵، طبقه دوم برقرار است.

کد مطلب 2961916
سارا فرجی

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