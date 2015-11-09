به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي با همكاري مركز پژوهش‌هاي علوم انساني اسلامي صدرا و پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي (وابسته به نهاد نمايندگي)، كارگاه آموزشي يك روزه منشور فرهنگي انقلاب اسلامي را برگزار می کند.

این کارگاه یک روزه با حضور حجت الاسلام و المسلمين ذوعلم آبان ماه در ساختمان معاونت آموزش و پژوهش نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها برگزار مي شود.

این کارگاه روز سه شنبه نوزدهم آبان ماه، از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ در آدرس خيابان انقلاب اسلامي، بين خيابان قدس و وصال، كوچه اسكو، پلاك ۱۵، طبقه دوم برقرار است.