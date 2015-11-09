  1. استانها
  2. قزوین
۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۵۷

طرح پلاک گذاری ماشینهای کشاورزی در استان قزوین آغاز شد

طرح پلاک گذاری ماشینهای کشاورزی در استان قزوین آغاز شد

قزوین- رئیس اداره مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: بمنظور ساماندهی و ارائه بهتر خدمات کشاورزی؛ طرح پلاک گذاری ماشینهای کشاورزی در استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، رفعت الله حمزه ای در این باره گفت:  تاکنون تعداد ۷۵۰ فقره پرونده پلاک گذاری تراکتورها در سطح استان شناسایی و تکمیل مدارک شده که از این تعداد ۳۵ فقره توسط اداره راهنمایی و رانندگی کارشناسی شده و در مرحله صدور پلاک است.

وی افزود: تاکنون شش دستگاه تراکتور در سطح استان پلاک گذاری شده و برای اجرای کامل طرح نیز آمادگی کامل وجود دارد.

حمزه ای با اشاره به لزوم اهمیت و ضرورت پلاک گذاری ماشینهای کشاورزی اظهار داشت: شناسایی و شناسنامه دار کردن تراکتورها و کمباین های کشاورزی موجب ساماندهی بهتر، ارائه خدمات مناسب و تسریع در امور مربوط به ماشینهای کشاورزی خواهد شد.

وی یادآورشد: بیمه دستگاه ها و ماشین آلات کشاورزی، صدور کارت سوخت و امور حقوقی از جمله خرید و فروش و دریافت تسهیلات بانکی از دیگر مزایای پلاک گذاری ماشینهای کشاورزی است.

رئیس اداره مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: طرح پلاک گذاری ماشینهای کشاورزی از سال گذشته در استان آغاز شده و همچنان ادامه دارد و تاکنون شش دستگاه تراکتور پلاک گذاری شده است.

حمزه ای بر لزوم  مشارکت بیشتر کشاورزان در طرح پلاک گذاری تراکتورها تاکید کرد و از کشاورزان خواست: در اسرع وقت برای انجام مراحل اجرایی طرح پلاک گذاری ماشینهای کشاورزی به مراکز خدمات جهاد کشاورزی مراجعه  کنند.

کد مطلب 2961917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها