به گزارش خبرگزاری مهر درحالی که بحران سوریه پنجمین سال خود را پشت سر می گذارد، برگزاری دو نشست بین المللی در خصوص این کشور، صفحه ای جدید در خصوص تحولات سیاسی خارجی مربوط به این کشور را ورق زده است. دومین نشست بین المللی برای بررسی بحران سوریه و راهکارهای حل آن در وین و با حضور ایران برگزار شد. این نشست، اولین نشست طی پنج سال گذشته محسوب می شود که در آن تمامی کشورهای خارجی مخالف و موافق دولت سوریه در آن گرد هم آمده بودند. در پایان این نشست، اعضای حاضر در آن با صدور بیانیه ای مشترک ضمن به رسمیت شناختن حق ملت سوریه در انتخاب رئیس جمهور خود، بر ادامه این نشست تا زمان رسیدن به نتیجه ای قطعی تأکید کردند.

در زمینه نظامی نیز طی ماه گذشته شاهد دخالت نظامی روسیه در سوریه بوده ایم؛ دخالتی که چندان به مذاق آمریکایی ها خوش نیامده و طی این مدت انتقادات فراوانی را به مقامات مسکو به دلیل اقدام نظامی در سوریه روا داشته اند. در همین ارتباط خبرنگار خبرگزاری مهر گفتگویی را با «مصطفی احمد الکوسا» دبیرکل حزب معارض دموکرات سوریه انجام داده است که مشروح آن از نظر می گذرد:

آیا گروه های مخالف دولت دمشق، جایگزینی برای بشار اسد به منظور اداره اوضاع کنونی دارند؟

به طور کلی در گروه های مخالف دولت دمشق، هر شخصی برای اداره اوضاع کنونی در سوریه خود را جایگزین مناسبی برای بشار اسد می داند. البته باید گفت این احساس (جایگزینی اسد) به تشدید بحران سوریه می انجامد و هیچ کمکی به برون رفت از بحران کنونی نمی کند. در هر صورت اگر بخواهیم به سؤالی در خصوص موضع سیاسی خود در قبال دولت دمشق پاسخ دهیم، باید گفت که بشار اسد رئیس جمهور مشروع سوریه، فرمانده کل نیروهای مسلح و منتخب مردم است. او اکنون در میدانی قرار دارد که با ارتشی برآمده از مردم در حال نبرد است. اگر ملت سوریه رئیس جمهوری غیر از اسد می خواست، بدون شک در انتخابات گذشته فرد دیگری را انتخاب می کرد.

چرا اوضاع سوریه به اینجا کشیده شد و ما اکنون شاهد ادامه جنگ در آن پس از پنج سال هستیم؟آیا اعتقاد دارید که مخالفان سوری بهترین راه را برای اصلاح اوضاع در کشور برگزیدند؟

سوریه هیچ گاه آبستن جنگ های فرقه ای نبوده و نخواهد بود، زیرا بافت جمعیتی سوریه که متشکل از تمامی اقشار و طوایف دینی مختلف است، خود تضمینی برای جلوگیری از وقوع این دسته از جنگها در کشور محسوب می شود. تاریخ، بهترین گواه بر شکست طرح ها و توطئه هایی است که بافت جمعیتی سوریه را هدف قرار داده اند. به اعتقاد بنده کشورهای حامی تروریسم که سعی می کنند زیرساخت های کشورمان را تخریب و نابود کنند و از این طریق، بافت جغرافیایی سوریه را هدف قرار داده اند، دچار فراموشی و یا دوگانگی سیاسی شده اند؛ سران این دولت ها، افرادی مریض و بیمار هستند. در اصل مقامات دولت های حامی تروریسم جنگ علیه سوریه را در ابتدا آغاز کردند اما در ادامه راه، اراده ملت سوریه و همبستگی آنها تمامی توطئه های آنها را تاکنون شکست داده و از این پس نیز این توطئه ها را با شکست مواجه خواهد ساخت.

موضع مخالفان داخلی و خارجی سوریه در قبال اسرائیل چگونه است؟ به نظر شما چرا اسرائیل از جنبش های تروریستی معارض حمایت می کند؟

ما به عنوان عضوی از ملت سوریه، اسرائیل را غاصب و اشغالگر می دانیم و در این زمینه با ائتلاف موسوم به معارضان سوری در خارج، اختلاف نظر داریم. آنها با سفرهای دوره ای خود به سرزمین های اشغالی، با مقامات اسرائیلی به عنوان هم پیمان استراتژیک خود دیدارهایی را برگزار و با آنها بر سر یک میز نشسته و اقدام به توطئه چینی می کنند. همانگونه که می دانید مجروحان وابسته به معارضان خارجی در بیمارستان های اسرائیل مورد مداوا قرار می گیرند و حتی از سوی تل آویو برای آنها کمک های غذایی و دارویی ارسال می شود.

به اعتقاد ما، جنبش های تروریستی که خود را در پوشش مخالفان دولت سوریه پنهان می کنند، در نهایت یکی از شاخه های «القاعده» و یا «جبهه النصره» باقی می مانند و ماهیت آنها تغییری نمی کند. این موضوع در خصوص گروه موسوم به ارتش آزاد نیز صدق می کند؛ گروهی که همچون دیگر گروه های تروریستی تحت حمایت آمریکا قرار دارد. بنابراین جای تعجب نیست که این گروه ها در مبارزه علیه ارتش و ملت سوریه توسط اسرائیل حمایت می شوند.

ارزیابی شما از نشست اخیر وین چیست؟ به نظر شما آیا این نشست مسیر را برای حل بحران سوریه هموار می کند؟

ما در حزب معارض دموکرات سوریه ، با هدف پایان خونریزی ها و حفظ تمامیت ارضی کشور از هرگونه تلاش بین المللی برای حل و فصل سیاسی بحران سوریه استقبال می کنیم. با این وجود، آنچه که مشاهده می کنیم بیش از آنکه شبیه رایزنی های سیاسی برای حل بحران سوریه باشد، وقت تلف کردن است که با هدف خبیثانه جلوگیری از پیشروی های گسترده ارتش سوریه صورت می گیرد؛ ارتشی که برای بیرون راند تروریسم از تمامی نقاط کشور در حال تلاش است.

قاطعانه اعلام می کنم تا زمانی که یک اجماع بین المللی برای بستن مرزها به روی تروریست ها صورت نگرفته و حمایت های مالی از این گروه ها قطع نشود، نشست های وین، مسکو، مصر و ژنو به هیچ نتیجه ای نخواهند رسید.

حضور نظامی روسیه در سوریه را چگونه ارزیابی می کنید؟ نظر شما راجع به حمایت ایران از بشار اسد و اصرار این کشور بر ماندن وی در رأس قدرت چیست؟

بدون شک حضور سیاسی و نظامی روسیه و ایران در سوریه، موازنه قدرت در این کشور را برقرار کرده و معادلات قدرتهای جهانی را تغییر داده است. باتوجه به اینکه سوریه از پنج سال گذشته تاکنون کانون توطئه های قدرت های جهانی بوده و به طور مستمر شاهد جنگی خونین نیز بوده است، حضور کشورهایی نظیر روسیه و ایران که از حامیان مهم دولت و ملت سوریه هستند می تواند در مبارزه با تروریسم بسیار مؤثر باشد. این، یک موضع استراتژیک است که در نتیجه تحولات سیاسی و نظامی اخیر در سوریه تقویت نیز شده است.