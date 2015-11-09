بنیاد حفظ آثار جنوبشرق استان تهران در ورامین راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه جلسه ستاد دفاع مقدس شهرستان ورامین با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه، مسئولان و مدیران اجرایی و اعضای ستاد در بیت امام جمعه ورامین برگزار شد.

آیت الله سید مرتضی محمودی در این جلسه با اشاره به تلاش دشمن برای دور کردن ملت ایران از فرهنگ شهید و شهادت اظهار داشت: گسترش فرهنگ شهادت و حفظ روحیه شهادت طلبی ضامن بقای دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

زنده نگه داشتن یاد شهدا وظیفه یک یا چند نهاد خاص نیست

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین افزود: دشمن تلاش می کند تا به وسیله ابزارها و وسائل گوناگون، ملت ایران بویژه نسل جوان و نوجوان کشور را از فرهنگ شهید و شهادت دور کند.

وی ادامه داد: در دوران هشت سال دفاع مقدس، تمام کشورهای مستکبر جهان به کمک صدام و رژیم بعث عراق آمده بودند اما رزمندگان اسلام با تکیه بر نیروی ایمان توانستند تمامی توطئه ها را خنثی کنند.

محمودی اضافه کرد: امروز زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا، وظیفه یک یا چند نهاد نیست بلکه همه مسئولان و مدیران باید در این زمینه تلاش کرده و نقش خود را در گسترش فرهنگ شهید و شهادت ایفا کنند.

وی عنوان کرد: باید تمامی اعضای این ستاد از ظرفیت ها و امکانات دستگاه های خود برای گسترش فرهنگ شهادت استفاده کنند.

باید جوانان ایرانی به شهدا به عنوان یک الگو بنگرند

حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین و رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران نیز اظهار داشت: امروز دشمن در تلاش است که الگوهای کاذب غربی را در میان جوانان و نوجوانان کشور گسترش دهد، در حالی که شهدا به عنوان بهترین الگو، می توانند به آینده سازان ایران اسلامی معرفی شوند.

وی نقش مدارس و دانشگاه ها را در این زمینه بسیار مهم دانست و افزود: باید زمینه آشنایی دانش آموزان و دانشجویان با ابعاد مختلف جنگ تحمیلی و شهدای هشت سال دفاع مقدس فراهم شود.

محمودی ادامه داد: امروز تمامی نهادها از جمله نهادهای فرهنگی و تبلیغی باید در گسترش فرهنگ و روحیه شهادت طلبی در میان ملت ایران بکوشند.

در این جلسه هر یک از اعضا، پیشنهادات خود را درباره استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت های شهرستان ورامین در حوزه گسترش فرهنگ ایثار و شهادت مطرح کردند.

بررسی آخرین وضعیت احیای مجدد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس جنوبشرق استان تهران و راه اندازی باغ موزه دفاع مقدس از جمله موضوعاتی بود که در جلسه ستاد دفاع مقدس ورامین مطرح شد.

در این جلسه مسئولان و اعضای ستاد دفاع مقدس بر راه اندازی مجدد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس جنوبشرق استان تهران در ورامین تأکید کردند.