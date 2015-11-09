برتری سبزهای تبریز درخانه/پنجمین پیروزی شاگردان دست نشان رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ماشین سازی تبریز و نفت مسجد سلیمان از چارچوب رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز دوشنبه ساعت ۱۵ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز آغاز شد و این دیدار با نتیجه سه بر یک به نفع سبزپوشان تبریزی به پایان رسید تا پنجمین پیروزی شاگردان دست نشان رقم بخورد.

گل اول این دیدار را فرشید علیزاده در دقیقه ۵۹ برای نفت به ثمر رساند ولی این گل با دو گل افشین دانشیان در دقیقه ۷۵ و ۸۲ و نیز تک گل اکبر آفاق در دقیقه ۸۹ پاسخ داده شد تا این بازی جذاب و دیدنی با نتیجه سه بر یک به نفع تیم تبریزی به پایان رسید.

ماشین سازی با این پیروزی مجموع امتیازات خود را به عدد ۲۱ رساند و به مکان ششم جدول صعود کرد. نماینده مسجد سلیمان هم با همان ۱۶ امتیاز در رده یازدهم جدول ایستاد.