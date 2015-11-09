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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۳۹

چین در مذاکرات وین ۲ شرکت می کند

چین در مذاکرات وین ۲ شرکت می کند

سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز از شرکت این کشور در دور دوم مذاکرات وین که با هدف دستیابی به راه حلی برای بحران سوریه برگزار خواهد شد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز از شرکت این کشور در نشست وین ۲ که در سطح وزراء خارجه درباره سوریه برگزار خواهد شد، شرکت خواهد کرد.

«هونگ لی» سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این باره گفت: دومین نشست وزراء امور خارجه پیرامون سوریه شنبه آینده چهاردهم نوامبر در وین برگزار خواهد شد و چین در این نشست که با هدف تسهیل زمینه دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران سوریه برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.

هونگ لی در ادامه افزود: چین از نتایج نشست پیشین وزرا درباره سوریه استقبال کرده و از ادامه مبارزه با گروه تروریستی داعش و دیگر گروه های افراطی حمایت کند. 

در این راستا، نخستین نشست وزراء امور خارجه درباره سوریه ۳۰ اکتبر در وین برگزار شد.

کد مطلب 2961934

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