چین در مذاکرات وین ۲ شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز از شرکت این کشور در نشست وین ۲ که در سطح وزراء خارجه درباره سوریه برگزار خواهد شد، شرکت خواهد کرد.

«هونگ لی» سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این باره گفت: دومین نشست وزراء امور خارجه پیرامون سوریه شنبه آینده چهاردهم نوامبر در وین برگزار خواهد شد و چین در این نشست که با هدف تسهیل زمینه دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران سوریه برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.

هونگ لی در ادامه افزود: چین از نتایج نشست پیشین وزرا درباره سوریه استقبال کرده و از ادامه مبارزه با گروه تروریستی داعش و دیگر گروه های افراطی حمایت کند.

در این راستا، نخستین نشست وزراء امور خارجه درباره سوریه ۳۰ اکتبر در وین برگزار شد.