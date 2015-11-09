به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه ۱۸ آبان مهتاب کرامتی بازیگر، ناهید طباطبایی فیلمنامهنویس، حمیدرضا قطبی کارگردان و سیدجمال ساداتیان تهیه کننده فیلم «جامهدران» با حضور در غرفه خبرگزاری مهر درباره اکران این فیلم صحبت کردند.
در ابتدای این نشست که با حضور علاقهمندان به سینما برگزار شد، ناهید طباطبایی فیلمنامهنویس فیلم «جامهدران» با اشاره به اینکه این فیلم داستان هویت انسان را مطرح می کند، بیان کرد: داستان «جامهدران» را ۱۲ سال پیش نوشتم و حمیدرضا قطبی پس از اینکه داستان را خواند، گفت که می خواهد فیلم «جامهدران» را بسازد.
وی ادامه داد: از همان زمان نگارش فیلمنامه «جامهدران» آغاز شد و سیدجمال ساداتیان با همه وسواسی که در انتخاب فیلمنامه برای ساخت دارد، پذیرفت تا این فیلم را تهیه و تولید کند.
در ادامه، سید جمال ساداتیان با اشاره به این مطلب که ساخت فیلم بر اساس اقتباس ادبی کمتر اتفاق میافتد، گفت: متاسفانه سینمای ایران از کمبود فیلمنامه خوب رنج میبرد و این در حالی است که ادبیات داستانی حرف برای گفتن دارد، اما کمتر تهیه کننده و یا فیلمسازی سراغ اقتباس ادبی میرود. به اعتقاد من این فیلم نمونه خوبی از اقتباسهای ادبی است.
وی ادامه داد: فیلم «جامهدران» قصه غنی ای دارد که مقایسه رفتار ۵۰ سال پیش تا به امروز و تغییر زندگی اجتماعی را بررسی می کند.
تهیه کننده فیلم «چهارشنبه سوری» با اشاره به مخاطبان سینمای ایران گفت: حضور شما در سینماها بهترین حمایت از سینمای اقتباسی و البته سینمای مستقل است. تجربه نشان داده هر زمان که مردم پای کاری بودهاند، آن کار موفق و تاثیرگذار از آب درآمده است.
مهتاب کرامتی بازیگر فیلم «جامهدران» با اشاره به این مطلب که یک فیلمنامه خوب فیلم را نجات میدهد، گفت: من هم با آقای ساداتیان موافق هستم؛ چراکه معتقدم یک فیلمنامه خوب، فیلم را نجات میدهد و متاسفانه سینمای ایران از نداشتن فیلمنامه خوب رنج میبرد.
کرامتی تصریح کرد: ساداتیان بسیار هوشمندانه از یک اقتباس ادبی حمایت کرده است و من امیدوارم تکتک شما از دیدن این فیلم لذت ببرید.
حمیدرضا قطبی کارگردان این فیلم نیز با اشاره به شعار فیلم «جامهدران»، گفت: همیشه چیزهایی برای پنهان کردن وجود دارد؛ این عبارت شعار فیلم «جامهدران» است و من سعی کردم ابعاد مختلف این شعار را در فیلم نشان دهم.
در پایان این نشست، مخاطبان حاضر در غرفه خبرگزاری مهر درباره ابعاد مختلف فیلم «جامهدران» صحبت کردند و عوامل این فیلم سینمایی مشتاقانه نظر مخاطبان را شنیدند.
گزارش کامل این نشست به زودی در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.
نظر شما