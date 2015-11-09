به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاکفطرت بعدازظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز تأکید کرد: با توجه به اینکه سرمایهگذاری در شیراز بهعنوان یک اولویت مطرح است در شهرداری شیراز نیز برنامهریزیهای مختلف انجامشده است.
وی ادامه داد: روند حمایت از سرمایهگذار در شورای شهر شیراز سرعت گرفته است و این تأکید به شهرداریهای مناطق نیز شده است.
شهردار شیراز با اشاره به اینکه سرمایهگذاریهای مهم و بزرگ را بهطور ویژه بررسی میکنیم، گفت: در جهت تسریع روند سرمایهگذاریهای خاص این کار از شهرداریهای مناطق به مرکزی ارسال میشود.
پاکفطرت تأکید کرد: هرچند که امروز بحث حمایت از سرمایهگذاران نیز در مناطق بهطور ویژه و سریع بررسی میشود.
وی تصریح کرد: با هماهنگیهای انجامشده میان شهرداریهای کلانشهرها معاونت اقتصادی و مالی یکی شده اما همهچیز در اختیار شورا است که اگر از عملکرد معاونت اقتصادی راضی بودند این روند ادامه داشته باشد.
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