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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۲۲

شهردار شیراز:

روند حمایت از سرمایه‌گذاری در شهرداری شیراز سرعت گرفته است

روند حمایت از سرمایه‌گذاری در شهرداری شیراز سرعت گرفته است

شیراز – شهردار شیراز گفت: روند حمایت و خدمات به سرمایه‌گذاران در شهرداری شیراز سرعت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک‌فطرت بعدازظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز تأکید کرد: با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در شیراز به‌عنوان یک اولویت مطرح است در شهرداری شیراز نیز برنامه‌ریزی‌های مختلف انجام‌شده است.

وی ادامه داد: روند حمایت از سرمایه‌گذار در شورای شهر شیراز سرعت گرفته است و این تأکید به شهرداری‌های مناطق نیز شده است.

شهردار شیراز با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری‌های مهم و بزرگ را به‌طور ویژه بررسی می‌کنیم، گفت: در جهت تسریع روند سرمایه‌گذاری‌های خاص این کار از شهرداری‌های مناطق به مرکزی ارسال می‌شود.

پاک‌فطرت تأکید کرد: هرچند که امروز بحث حمایت از سرمایه‌گذاران نیز در مناطق به‌طور ویژه و سریع بررسی می‌شود.

وی تصریح کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده میان شهرداری‌های کلان‌شهرها معاونت اقتصادی و مالی یکی شده اما همه‌چیز در اختیار شورا است که اگر از عملکرد معاونت اقتصادی راضی بودند این روند ادامه داشته باشد.

کد مطلب 2961943

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