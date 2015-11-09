به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله هاشمی رفسنجانی صبح امروز در دیدار جمعی از برگزیدگان چهار دوره جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت، با اشاره به دستورات قرآن برای انجام «عمل صالح»، گفت: مسلمانان باید به گونهای زندگی کنند تا مردمی که شرایط آنها را میببینند، جذب شوند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ابراز تأسف از عقب ماندگیهای اقتصادی و صنعتی جهان اسلام، گفت: این حالت دقیقاً برخلاف قرآن و شعارهای اسلام است که «الاسلام یعلو ولا یعلا علیه» و «وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ».
هاشمی رفسنجانی، توجه به ارتقای کیفیت را باعث ارتقای جایگاه مسلمانان در جامعه دانست و افزود: مسلمانان کیفیت و آموزههای خوب تمدنهای بشری در اقصی نقاط جهان را گرفتند و با ترکیب آنها و تلفیق آن با فرهنگ اسلامی، بهترین تمدن را خلق کرده بود که متأسفانه بعدها به خاطر بعضی از مسایل سیاسی و اجتماعی و به ویژه اختلافات مذهبی دچار افول شد.
وی با بیان تفاوتهای حرف و عمل و تأثیرات عمل صالح در زندگی انسانها و حتی تغییر نگاه دیگران نسبت به امت صالح، گفت: بعضیها با استفادههای منفی و ترویج دنیا گریزی، به بهانه تصوف، دنیا را کاروانسرای دو در میخوانند، اما انسان براساس صراحتهای قرآنی، باید دنیا را بسازد و بر مناکب آن سوار شود. گرچه عمر انسان در دنیا در مقابل عمر در آخرت نزدیک به صفر است.
هاشمی رفسنجانی با تأکید بر احترام به متصوفان، به مقطعی از تاریخ این گروه در زمان امام صادق (ع) اشاره کرد و گفت: گروهی از سران تصوف رفته بودند که با امام صادق(ع) احتجاج و مناظره کنند و میخواستند کیفیت بالای زندگی امام را نکته منفی جلوه دهند، اما امام با استناد به آیات و روایات ثابت کرد که بنا نبود جهان اسلام از لحاظ زندگی مادی عقب باشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعبیر «زینت قرار دادن آسمان توسط قرآن را» درسی برای رفتن به سوی زیباییها دانست و با یادآوری توصیفات «بهشت» در فرهنگ گفتاری و نوشتاری اسلام، گفت: « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ »، بهترین سند برای این است که زیباییهای زمین و آسمان برای مومنین است و خداوند، جواب معترضین را میدهد که این نعمتها در قیامت به شکل خالص در اختیار مومنین است.
هاشمی رفسنجانی، با تأکید مجدد بر توجه به «عمل صالح در اسلام»، گفت: تفسیر امروزی این تعبیر، انجام کارها به بهترین شکل و براساس بهترین کیفیت است تا جهان اسلام و کشورهای اسلامی در کنار مکارم اخلاق و پرهیز از رذیلتهای اخلاقی، الگوی دیگران باشند.
وی با طرح این سؤال که «مگر خداوند بهترین نعمتها را برای کافران خلق کرده است؟»، به ترویج دنیاگریزی در کشور اشاره کرد و گفت: با این نگاه، خیلی از مواردی که میتواند باعث ارتقای کیفی زندگی مسلمانان شود، تبدیل به ضد ارزش میشود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقش کیفیت در همه ابعاد زندگی، بر اهمیت آن در صنعت تأکید کرد و گفت: در جامعهای که همه کارها با برنامه و برای ارتقای کیفیت باشد، اختلافات طبقاتی به نفع نیازمندان اصلاح میشود.
هاشمی رفسنجانی، رضایت مردم را اولین نتیجه ارتقای کیفی کارها دانست و با توجه به نقش رضایت عمومی در تقویت و تداوم نظام، گفت: حکومتهای دموکراسی بر خلاف دیکتاتورها، همه چیز را برای مردم میخواهند و مردم صاحبان اصلی همه بخشهای جامعه هستند که امروزه از آن به بخش خصوصی تعبیر میکنند.
وی با یادآوری سیاستهای کلی نظام و همچنین اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: تقویت بخش خصوصی، تقویت حضور مردم در جامعه است که باعث ارتقای اقتدار نظام میشود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری مخالفتهای متعصبانه با بخش خصوصی در سالهای اول انقلاب اسلامی، به تلاش بعضیها برای دولتی کردن مواردی از بخش خصوصی به جا مانده از رژیم پهلوی اشاره کرد و گفت: حتی میخواستند چند مدرسه بخش خصوصی را هم دولتی کنند، اما خیلی زود متوجه شدیم که شرط برگشت کیفیت به کارها، ورود بخش خصوصی است و با همین برنامه، دانشگاه آزاد اسلامی را تأسیس کردیم که امروز گستردگی کمی و ارتقای کیفی آن زبانزد خاص و عام است.
وی با توصیه دستاندرکاران برگزاری جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت به جدیت در کارها، گفت: ایران با مجموعهای از امتیازات میتواند براساس آیات و روایات الگوی دیگران باشد.
هاشمی رفسنجانی با ابراز تأسف از اقدامات کسانی که جلوی پیشرفتهای کمی و کیفی کشور را میگیرند، به معترضان و تخریبگران فضای فعلی کشور، مخصوصاً شرایط پس از برجام اشاره کرد و گفت: همان کسانی که تا دیروز در مقابل بیقانونیها و فسادهای اداری و مالی به بهانه حمایت از دولت سکوت میکردند، امروز از هر موقعیتی برای مانع تراشی در برنامههای دولت فعلی برای پیشرفت کشور استفاده میکنند.
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