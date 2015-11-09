۳۰ محصول در مرکز رشد شهید شهریاری استان زنجان ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بابایی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه مرکز رشد شهید شهریاری در جمع خبرنگاران افزود: کمک و تقویت دانشجویان مخترع و مبتکر بسیجی یکی از اهداف این مرکز است که افراد بتوانند طرح‌ها و ایده‌های علمی موردنظر خود را در این مرکز به پدیده تبدیل کنند.

وی تولید محصولاتی باقابلیت تجاری‌سازی را از دیگر اهداف مرکز رشد شهید شهریاری اعلام کرد و گفت: رفع خلاءها و نیازمندهای صنایع استان وبرداشتن گامی بلند در جهت تولید علم در کشور و استان زنجان از نتایج قابل‌توجه این مرکز است.

بابایی مرکز رشد شهید شهریاری را دومین، و مرکز رشد شهدای زنجان را اولین مورد در استان عنوان کرد و افزود: تحقق رابطه صنعت و دانشگاه یکی از دلایل انتخاب محل این مرکز در دانشگاه است چون باوجود کارگاه‌های مجهز در دانشگاه دانشجویان می‌توانند محصولات خود را بدون نیاز به امکانات شخصی و تنها با استفاده از امکانات دانشگاه تولید کنند.

رییس سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان زنجان با اعلام آمادگی جهت استقبال از کلیه دانشجویان در مراکز رشد گفت: طرح‌ها و ایده‌های دانشجویان در مرکز رشد شهید شهریاری به‌صورت علمی در کارگروه مربوطه موردبررسی قرار می‌گیرد و در صورت تأیید تحت حمایت مالی و تجهیزاتی قرار خواهد گرفت.

بابایی از حمایت ۲۵ طرح علمی در طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ خبر داد و افزود: ۱۰ طرح علمی دیگر تا پایان سال جاری موردحمایت قرار خواهد گرفت و علاوه بر این در حوزه علوم انسانی و مدیریت نیز حمایت‌هایی در خانه نخبگان بسیج متشکل از اعضای هیئت علمی دانشگاه در جهت بررسی مسائل و مشکلات استان انجام می‌گیرد.

وی استقبال دانشجویان را از مراکز رشد مطلوب ارزیابی کرد و گفت: متأسفانه امکانات و بودجه سازمان در حمایت از دانشجویان مبتکر بسیار کم است و باوجود استفاده حداکثر از اعتبارات کنونی،کمبودهای زیادی در حوزه مالی مشاهده می­شود.

رییس سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان زنجان از ارائه ۳۰ محصول در مرکز رشد شهید شهریاری خبر داد و افزود: بیش از ۱۰ پایان نامه در کنار اختراعات دانشجویان در موضوعات مختلف در جهت تقویت جبهه فرهنگی انقلاب در این مرکز ارائه گردید.

بابایی با اشاره به اینکه در مرکز رشد شهید شهریاری کارگروهی از اساتید برتر استان در رشته‌های فنی و مهندسی فعالیت حمایتی و پشتیبانی این مرکز را به عهده‌دارند، تصریح کرد: در حال حاضر کشور شاهد بزرگ‌ترین تهاجم‌های فرهنگی است و مراکز رشد با فعالیت در حوزه نانو، تجهیزات نظامی، فنی مهندسی، ساختمانی و بازی‌های فکری اقدامات مؤثری در جهت کاهش اثرات این تهاجم‌ها برداشته است.

وی تسهیلات اعطایی برای ایده‌های اولیه را ۲ تا ۳ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: ۱۵ میلیون تومان وام بلاعوض نیز به افراد متقاضی ارائه می‌شود و برای تجاری‌سازی و تولید انبوه ایده‌هایی که تبدیل به پدیده شده باشند ۵ تا ۱۰ میلیون تومان هزینه مالی و ۳۰ میلیون تومان وام بلاعوض اعطا می‌شود.