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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۴۸

فرماندار محمودآباد:

اشتغال مهم ترین مطالبه محمودآبادی ها از دولت است

اشتغال مهم ترین مطالبه محمودآبادی ها از دولت است

محمودآباد - فرماندار محمودآباد اشتغال و رفع مشکلات اقتصادی را مهم‌ترین مطالبه مردم شهرستان در سفر دولت بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور عصر دوشنبه در بازدید از دو واحد صنعتی در شهر سرخ‌رود افزود: تحریم و مشکلات اقتصادی لطمه و آسیب جدی به واحدهای صنعتی کشورمان وارد کرده و با عنایت به اقتصاد بیمار کشورمان تنها راه برون‌رفت از مشکلات امروزی جامعه حمایت از صنایع و سرمایه‌گذاران است.

وی گفت: تلاش‌های سربازان دیپلمات دولت تدبیر و امید در مذاکرات هسته‌ای و توافقات حاصله چرخ واحدهای صنعتی رو به تعدیل و تعطیلی را به گردش درآورده و امروز شاهد رونق و فعالیت روزافزون این واحدها هستیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان محمودآباد گفت: اشتغال و رفع مشکلات اقتصادی مهم‌ترین مطالبه مردم از دولت مردمی دکتر روحانی بوده و ادبیات دولت تدبیر و امید نیز تولید و اشتغال است و این دولت توجه ویژه‌ای به حوزه صنعت و اقتصاد دارد.

قابل‌ذکر است کارخانه تولید فرش ماشینی ابریشم شمال در بخش سرخ‌رود شهرستان محمودآباد واقع‌شده که سالانه ۱۸۰ هزار مترمربع انواع قالی ماشینی در ابعاد ۵۰۰ و ۷۰۰ و ۹۰۰ شانه در قطعات و رنگ‌های مختلف و متنوع تولید و به کشورهای عراق و افغانستان صادر می‌کند.

کد مطلب 2961953

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