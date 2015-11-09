اشتغال مهم ترین مطالبه محمودآبادی ها از دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور عصر دوشنبه در بازدید از دو واحد صنعتی در شهر سرخ‌رود افزود: تحریم و مشکلات اقتصادی لطمه و آسیب جدی به واحدهای صنعتی کشورمان وارد کرده و با عنایت به اقتصاد بیمار کشورمان تنها راه برون‌رفت از مشکلات امروزی جامعه حمایت از صنایع و سرمایه‌گذاران است.

وی گفت: تلاش‌های سربازان دیپلمات دولت تدبیر و امید در مذاکرات هسته‌ای و توافقات حاصله چرخ واحدهای صنعتی رو به تعدیل و تعطیلی را به گردش درآورده و امروز شاهد رونق و فعالیت روزافزون این واحدها هستیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان محمودآباد گفت: اشتغال و رفع مشکلات اقتصادی مهم‌ترین مطالبه مردم از دولت مردمی دکتر روحانی بوده و ادبیات دولت تدبیر و امید نیز تولید و اشتغال است و این دولت توجه ویژه‌ای به حوزه صنعت و اقتصاد دارد.

قابل‌ذکر است کارخانه تولید فرش ماشینی ابریشم شمال در بخش سرخ‌رود شهرستان محمودآباد واقع‌شده که سالانه ۱۸۰ هزار مترمربع انواع قالی ماشینی در ابعاد ۵۰۰ و ۷۰۰ و ۹۰۰ شانه در قطعات و رنگ‌های مختلف و متنوع تولید و به کشورهای عراق و افغانستان صادر می‌کند.