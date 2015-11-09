  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۴۹

۶۵ هزار پروژه با اردوهای جهادی تعمیر شده است

۶۵ هزار پروژه با اردوهای جهادی تعمیر شده است

آمل - رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: تاکنون ۶۵ هزار پروژه در قالب اردوهای جهادی تعمیر و بازسازی‌شده است.

 سردار نعمان غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه از اردوهای جهادی استقبال خوبی صورت گرفته است، بیان کرد: در سال جاری سه هزار و ۵۰۰ گروه جهادی در کشور فعالیت داشته‌اند و اکثر گروه‌های جهادی ما در عرصه‌های تخصصی عمرانی، علمی و پزشکی در محلات و اقشار مختلف فعالیت کرده‌اند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با تاکیدبراینکه توانستیم رویکرد جدیدی را وارد اردوهای جهادی کنیم، گفت: پزشکان فوق تخصص را توانستیم وارد اردوهای جهادی کنیم و دامپزشکان همواره برای درمان دام‌ها به مناطق عشایری اعزام شدند.

وی تعداد افراد جهادی کشور را یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: یک‌جهت گیری جدید در اردوهای جهادی درحال رقم زدن هستیم و یکی از اهدافمان کار در بحث اقتصاد مقاومتی در اردوهای جهادی بوده است.

سردار غلامی بابیان اینکه در سال گذشته پنج هزار مسجد توسط اردوهای جهادی تعمیر و احداث‌شده است، گفت: در عرصه‌های مختلف ۶۵ هزار پروژه توسط اردوهای جهادی تعمیر بازسازی‌شده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور بیان کرد: در سال گذشته به ۵۰ هزار نفر در که در حوزه اقتصاد مقاومتی فعالیت داشته‌اند تسهیلات پرداخت‌شده است و در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به ۱۰۰ هزار نفر تسهیلات اشتغال  از سوی سازمان بسیج سازندگی داده‌شده است.

سردار غلامی از ارائه تسهیلات اشتغال برای ۷۰ هزار نفر خبرداد و گفت: در سال جاری ۱۰۰ میلیارد تومان از سوی بانک مهر اقتصاد برای ارائه تسهیلات  در نظر گرفته‌شده است.

کد مطلب 2961954

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها