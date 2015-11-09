۶۵ هزار پروژه با اردوهای جهادی تعمیر شده است

سردار نعمان غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه از اردوهای جهادی استقبال خوبی صورت گرفته است، بیان کرد: در سال جاری سه هزار و ۵۰۰ گروه جهادی در کشور فعالیت داشتهاند و اکثر گروههای جهادی ما در عرصههای تخصصی عمرانی، علمی و پزشکی در محلات و اقشار مختلف فعالیت کردهاند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با تاکیدبراینکه توانستیم رویکرد جدیدی را وارد اردوهای جهادی کنیم، گفت: پزشکان فوق تخصص را توانستیم وارد اردوهای جهادی کنیم و دامپزشکان همواره برای درمان دامها به مناطق عشایری اعزام شدند.
وی تعداد افراد جهادی کشور را یکمیلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: یکجهت گیری جدید در اردوهای جهادی درحال رقم زدن هستیم و یکی از اهدافمان کار در بحث اقتصاد مقاومتی در اردوهای جهادی بوده است.
سردار غلامی بابیان اینکه در سال گذشته پنج هزار مسجد توسط اردوهای جهادی تعمیر و احداثشده است، گفت: در عرصههای مختلف ۶۵ هزار پروژه توسط اردوهای جهادی تعمیر بازسازیشده است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور بیان کرد: در سال گذشته به ۵۰ هزار نفر در که در حوزه اقتصاد مقاومتی فعالیت داشتهاند تسهیلات پرداختشده است و در سالهای ۹۲ و ۹۳ به ۱۰۰ هزار نفر تسهیلات اشتغال از سوی سازمان بسیج سازندگی دادهشده است.
سردار غلامی از ارائه تسهیلات اشتغال برای ۷۰ هزار نفر خبرداد و گفت: در سال جاری ۱۰۰ میلیارد تومان از سوی بانک مهر اقتصاد برای ارائه تسهیلات در نظر گرفتهشده است.
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