آخرین وضعیت ماهواره بلوکه شده «مصباح»/ پرتاب «شریف ست» در دهه فجر

محمود واعظی روز گذشته با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در مورد آخرین وضعیت ماهواره ایرانی «مصباح» که به علت تحریم ها، از ۳ سال گذشته تاکنون در مصادره ایتالیا قرار دارد اظهار داشت: پیش بینی می کنیم بعد از برجام، محدودیت های گذشته حل شود و بتوانیم ماهواره مصباح را از ایتالیا پس بگیریم.

وی با اشاره به اظهار آمادگی کشور ایتالیا برای مذاکره در جهت باز پس گیری ماهواره ایرانی مصباح، ادامه داد: اما موضوع این است که باید بررسی کنیم و ببینیم در حال حاضر نیازی به ماهواره مصباح خواهد بود یا خیر.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه صرفه اقتصادی پرتاب این ماهواره و تامین اهداف مورد نظر ما از جمله موضوعاتی است که باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد ادامه داد: پرتاب ماهواره، هزینه زیادی را بر کشور متحمل می کند و باید براساس نیازمندیهایمان نسبت به پرتاب ماهواره اقدام کنیم.

واعظی گفت: در این باره کمیته ای فنی در وزارت ارتباطات تشکیل شده است تا بر روی نیازمندی و یا عدم نیاز به ماهواره مصباح، کار کارشناسی و تبادل نظر صورت گیرد.

وی با تاکید براینکه به طور قطع پس از تحریم ها، ماهواره مصباح را به کشور بازمی گردانیم، افزود: این موضوع هزینه بر نیست اما پرتاب ماهواره هزینه بر است. براین اساس در حال بررسی و کار کارشناسی هستیم تا مشخص شود ماهواره مصباح در اولویت پرتاب قرار گیرد و یا ماهواره «شریف ست» را به فضا بفرستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هم اکنون ماهواره «شریف ست» دانشگاه شریف، بیش از ۹۰ درصد آمادگی پرتاب دارد و در این زمینه در حال بررسی هستیم که این ماهواره را به جای مصباح پرتاب کنیم.

واعظی خاطرنشان کرد: اینکه ماهواره شریف ست، با چه پرتابگری پرتاب شود هنوز معلوم نیست اما توانایی آن را خواهیم داشت که با پرتابگر داخلی و یا خارجی این مهم، اتفاق بیافتد اما ترجیح ما استفاده از پرتابگرهای داخلی است.

وی گفت: چنانچه شریف ست آماده پرتاب شود و پرتابگر هم در این مدت زمان آماده باشد امید می رود در دهه فجر امسال، پرتاب این ماهواره به فضا را داشته باشیم.

وزیر ارتباطات با تاکید بر توجه ویژه این وزارتخانه به بخش فضایی کشور از جمله سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران افزود: متاسفانه سال گذشته محدودیت بسیار زیاد ی در بودجه بخش فضایی کشور وجود داشت و ما تلاش داریم به عنوان یکی از سیاست های کلی وزارت ارتباطات، بودجه بخش فضایی کشور را از سایر بخش ها تامین کنیم.