سوگواره بین المللی مداحی و شعر عربی واقعه کربلا در خرمشهر آغاز شد

مسئول برگزاری این سوگواره در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال بیش از یک هزار و ۶۰۰ اثر شعر و مداحی به دبیرخانه برگزاری سوگواره «اصوات و اقلام الطف» خبر داد و بیان کرد: یک هزار و ۶۴۰ اثر شعر و مداحی از آثار شاعران عرب ایران و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به دبیرخانه برگزاری کنگره ارسال شد که از این تعداد ۸۰ اثر به مرحله بعد راه یافتند.

عماد هلالی با اشاره به برگزاری این جشنواره در سینما نخل آبادان ادامه داد: آثار شاعران و مداحانی از کشورهای عراق، بحرین، کویت، عربستان سعودی، عمان و همچنین از ایران و خوزستان در این سوگواره شرکت کرده اند.

وی با بیان اینکه از میان ۸۰ اثر شعر و مداحی ۱۰ نفر مقام برتر انتخاب خواهند شد، افزود: به این ۱۰ نفر برتر با عناوین مختلفی همچون شاعر حماسی، شاعر شکسته دل و سایر القاب معرفی خواهند شد.

مسئول برگزاری این سوگواره در ادامه با اشاره به هیئت داوری این برنامه، هیئت داوران را نقطه ثقل کنگره دانست و تصریح کرد: به جز حضور من به عنوان داور از وجود شاعران و منتقدان به نام دنیای عرب همچون «جابر الکاظمی» و «کاظم غیلان» در بخش داوری استفاده خواهیم کرد.

هلالی عنوان کرد: در نظر داشتیم تا این کنگره را در پنج روز برگزار کنیم ولی کار بسیار دشواری بود. به دلیل حضور داوران و شرکت کنندگان از خارج از کشور سعی می شود تا برنامه را در دو روز برگزار کرده و در صورت ادامه مسابقات از گروه داوری دیگری استفاده خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری مراسم اختتامیه ای بزرگ خبر داد و یادآور شد: در این مراسم اختتامیه ۱۰ نفر برتر در قالب شعر، قصیده و مداحی معرفی خواهند شد.

مسئول برگزاری این سوگواره از نامشخص بودن زمان قطعی برگزاری اختتامیه خبر دادو تأکید کرد: دسترسی راحت به مرزهای مختلف و همچنین شناسنامه درخشان این شهر به عنوان شهر شناخته شده جهانی از دلایل گزینش خرمشهر به عنوان محل برگزاری کنگره بوده و احتمال دارد آیین اختتامیه را نیز در خرمشهر برگزار کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، «جابر الکاظمی» یکی از داوران دور نخست کنگره بین المللی «اصوات و اقلام طف» از شاعر برجسته اهل بیت که مداحان به نام دنیای عرب همچون «ملاباسم کربلایی» و «ملاجلیل» از اشعار وی استفاده کرده اند.