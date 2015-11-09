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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۵۱

دیدار مالک و عضو هیات مدیره باشگاه راه آهن با کیهانی؛

احتمال حضور راه آهن در لیگ دوومیدانی باشگاه های کشور

احتمال حضور راه آهن در لیگ دوومیدانی باشگاه های کشور

رئیس فدراسیون دوومیدانی در نشست با مالک و عضو هیات مدیره باشگاه راه آهن از حضور این تیم در لیگ دوومیدانی استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، در نشستی که بین مهندس پیمان کیانیان مالک باشگاه راه آهن، رضا صادق پورعضو هیات این مدیره این باشگاه و مجید کیهانی رییس فدراسیون دوومیدانی در محل فدراسیون برگزار شد، طرفین در رابطه با حضور این باشگاه در بیستمین دوره لیگ برتر دوومیدانی باشگاههای کشور بحث و تبادل نظر کردند.

در این دیدار طرفین در خصوص حضور این تیم در هر دو بخش زنان و مردان و همچنین سایر تعاملات دو جانبه بالاخص در‌ حوزه‌های اقتصادی، بحث و گفت‌و گو کردند.

مجید کیهانی ضمن اشاره به ظرفیت های بالای ورزش دوومیدانی آمادگی این فدراسیون را برای همکاری با باشگاه راه آهن و مجموعه های اقتصادی گروه یزدان اعلام کرد.

در پایان این نشست پیمان کیانیان نیز، با ابراز خرسندی از دیدار با رئیس فدراسیون دوومیدانی، آمادگی باشگاه راه آهن و هولدینگ اقتصادی یزدان را برای حضور موثر در ورزش دوومیدانی اعلام کرد.

کد مطلب 2961957
رضا خسروي

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